بسبب الغش.. ضبط مديري مصنعين في الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط 1234 قضية خلال آخر 24 ساعة.





وأشارت وزارة الداخلية، إلى أنه تم ضبط مدير مسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع المثلجات بدائرة مركز شرطة المنتزه أول، بمحافظة الإسكندرية، وبحيازته 2،026 طن سلع غذائية عبارة عن: "شيكولاتة – مكسبات طعم ورائحة، غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق".





كما ضبطت الأجهزة الأمنية مدير مسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث، بمحافظة الإسكندرية، لحيازته، 1،066 طن سلع غذائية، عبارة عن: "زيتون- خضروات – زيت زيتون – ملح طعام"، غير صالحة للإستهلاك الآدمي، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





في نفس السياق تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة، من ضبط مدير مسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحيازته 10000 قرص أدوية خاصة بعلاج "السكر – الضغط – العظام – القلب" مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة محظور تداولها بالأسواق، وأيضا 1496، عبوة وقطعة مستحضرات طبية "كمامة – كحول"، مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





أما في قسم شرطة العبور، بمحافظة القاهرة، فقد تم ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات، لعدم الإحتفاظ برخصة إدارة وتشغيل المحطة وتجميعه (56000) لتر " سولار – بنزين 92،95 " للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسم، بقيمة مالية تصل إلى 409000 جنيه.





وتمكنت أيضا أجهزة أمن المنوفية، من ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، لتصرفه في 11،750 طن دقيق بلدى مدعم إستخراج 82 %، حيث قام المذكور بالتصرف ببيعها بالسوق السوداء، بقيمة مالية وصل إلى 64037 جنيها.





هذا، وتم أيضا ضبط 225 قضية في مجال التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، بإجمالى مضبوطات 17400 عبوة سجائر.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.









أقدم مدير شركة بالهرم، على عرض مواد مطهرة مجهولة المصدر، مثل "الكحول الإيثيلي"، على فيسبوك، على أنها مسجلة بوزارة الصحة، وذلك لتحقيق الأرباح الكبيرة، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حجزه، ٢٤ ساعة، لحين ورود التحريات حول الواقعة





وأمرت النيابة العامة، بالتحفظ على المضبوطات، لكتابة تقرير واف.





بداية الواقعة، كانت معلومات قد وردت لضباط شرطة مباحث التموين، تفيد بقيام مالك شركة بدائرة قسم الهرم، بنشر مشاركات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تتضمن الإعلان عن بيع مستلزمات طبية "كحول إيثيلى" مجهولة المصدر.









وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وتبين عدم تواجده بالشركة، وأمكن ضبط المدير المسئول، وبمواجهته أقر بقيام مالك الشركة بإنشاء وإدارة الحساب المشار اليه، بغرض الترويج لبيع المواد المطهرة "كحول إيثيلي"، كما أرشد عن مخزنين تابعين للشركة، ضُبط بهما 25 جركن مختلف الأحجام بداخلهم مادة يشتبه في كونها كحول إيثيلى، و134 كرتونة تحوى على 4082 عبوة مختلفة الأحجام بداخلها مواد مطهرة جيل وسوائل مجهولة المصدر، وكمية من العبوات الفارغة المُعدة للتعبئة.







