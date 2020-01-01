صحيفة بريطانية: لندن تعتزم رفع إسبانيا من قائمة الدول الآمنة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:47 ص
بريطانيا
بريطانيا
وكالات

تعتزم السلطات البريطانية، رفع إسبانيا من قائمة الدول الآمنة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأربعاء.

 

ويذكر أن إسبانيا، إدرجت في  قائمة الـ 59 دولة المعفاة من الحجر الصحي، والتي يمكن للبريطانيين السفر إليها دون الحاجة إلى الدخول في عزل صحي لمدة 14 يومًا عند العودة لبلدهم.

 

أكد جيمس بروكنشاير وزير الأمن البريطانى، اليوم الجمعة، أن محاولات المتسللين المدعومين من روسيا لسرقة أبحاث لقاح لعلاج فيروس كورونا المستجد من بريطانيا "غير مقبولة على الإطلاق"، مؤكدًا أن هذه المحاولات لم تلحق أى ضرر.

 

هذا وكان المركز الوطنى للأمن الإلكترونى فى بريطانيا قال إن متسللين تدعمهم الدولة الروسية حاولوا سرقة أبحاث لقاح وعلاج مرض كورونا من مؤسسات أكاديمية وشركات أدوية فى أنحاء العالم، بينما نفت روسيا مزاعم لندن، وفقا لوكالة "رويترز" الإخبارية.

 

وقال بروكنشاير: "من غير المقبول تمامًا أن تسعى وكالات المخابرات الروسية إلى الدخول على أنظمة أولئك الذين يسعون للتصدى لهذه الأزمة.. ويحاولون تطوير لقاح"، مضيفا: "لا يوجد دليل أو معلومات عن حدوث أى ضرر".

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

 وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صابات كورونا الشركات في العالم الدول الآمنة الاصابات بفيروس كورونا

أخبار تهمك

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ يوم

الجوكر الجديد.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ حوالي 10 ساعات

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ حوالي 11 ساعة

القوات المسلحة: إحباط هجوم إرهابي في بئر العبد ومقتل 18 تكفيريا

منذ حوالي 13 ساعة

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

بعد ارتفاع سعر الذهب لـ818 جنيها.. رئيس شعبة المصوغات يوجه نصيحة للمواطنين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بيان مهم من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع الإصابات وانخفاض الوفيات

منذ حوالي 14 ساعة

بعد تكليفات السيسي.. شروط التصالح في البناء المخالف

منذ ساعة و 10 دقيقة

رباعي برشلونة في خطر بسبب كورونا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

شوبير: الأهلي يجهز لإبرام صفقة مفاجأة

منذ أقل من ساعة

بيراميدز ييرفض عرض الزمالك لضم نجمي الفريق

منذ ساعة و 25 دقيقة

العروض الأوروبية تنهال على رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

وزير التعليم العالي يكشف موعد تنسيق الثانوية العامة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

منذ حوالي 21 ساعة

بيراميدز يسعى لخطف نجمي الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

الإعلان عن 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في روسيا

جونسون: بريطانيا تعتزم إعادة فتح المتاجر في شهر يونيو المقبل

أحدثها "مودرنا" الأمريكي.. لقاحات ضد كورونا لإنقاذ البشرية

سيناتور أمريكي: هناك أدلة على محاولات الصين إحباط تطوير لقاح لكورونا

مستجدات لقاح كورونا.. انتظروا عام 2021

لندن وواشنطن وأوتاوا يتهمون روسيا بمحاولة سرقة أبحاث لقاح فيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:15 ص

بعد تكليفات السيسي.. شروط التصالح في البناء المخالف

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

01:53 ص

شوبير: الأهلي يجهز لإبرام صفقة مفاجأة

11:31 ص

بعد ارتفاع سعر الذهب لـ818 جنيها.. رئيس شعبة المصوغات يوجه نصيحة للمواطنين

08:24 ص

العروض الأوروبية تنهال على رمضان صبحي

10:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً