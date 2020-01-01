أستاذ فيروسات: مصر ستتولى تصنيع "مصل كورونا" وتصديره لأفريقيا

كشف الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات، أسباب ظهور أعراض كورونا مجددًا على المتعافين مرة أخرى، موضحًا أنه في هذه الحالة يكون المتعافي لديه قابلية للفيروس مرة أخري، لأن الأجسام المضادة التي تتكون لا ترقي للقضاء على الفيروس، مؤكدًا أن "معركة الفيروس لم تنته، فتجربة سارس خير دليل، حيث عادت الأعراض لبعض المصابين بعد 12 عامًا".





وقال "شاهين"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على قناة مصر الاولى، اليوم الأربعاء، أن المتعافين قد يصابون مرة أخرى بفيروس كورونا، ولكن بشكل خفيف، مضيفًا:" يجب على المتعافين تناول الأكل المتوازن ويمارس الرياضة، فالفيروسات التنفسية مثل موجة البحر في انخفاض وارتفاع، ولكن في مناطق معينة تكون الموجة الثانية أشد فتكًا من سابقاتها وأعنف".





وتابع أستاذ علم الفيروسات، أن مصر من إحدى الدولة التي حصلت على المواد الخام لتصنيع بعض الأدوية التي قد تكون مؤثرة على هذا الفيروس، وقد قطعت مصر شوطًا كبيرًا واستطاعت إحدي الشركات المصرية تصنيع بعض الأدوية ضد كورونا، مضيفًا: "مصر ستتولى تصنيع مصل كورونا لقارة أفريقيا وبعض دول العالم"، موضحًا أن مصر تمتلك كوادر رائعة، في ظل وجود "المصل واللقاح"، مشيرًا إلى أن إصابات فيروس كورونا واصل الانخفاض مؤخرًا.





وأشار "شاهين"، إلي أهمية تبرع المتعافين ببلازما المتعافين، مضيفًا: "مش أي واحد يتبرع بالبلازما.. لازم نسبة الأجسام المضادة تكون عالية ومرتفعة، وخالي من الأمراض الأخرى، والصحة العالمية اشادت بمصر في هذا المجال".





كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت، الثلاثاء، عن خروج 549 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 29473 حالة حتى الأمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 676 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 89078 حالة من ضمنهم 29473 حالة تم شفاؤها، و4399 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.