الإصابات بكورونا حول العالم تخطت 15 مليون حالة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 08:32 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أظهرت بيانات موقع Worldometers المتخصص في تتبع انتشار فيروس كورونا، أن حصيلة الإصابات بالوباء في العالم تخطت عتبة الـ15 مليون بحلول اليوم الأربعاء.

 

وبحسب الموقع، بلغ إجمالي الإصابات حتى الساعة السادسة صباح اليوم بتوقيت غرينتش، نحو 15 مليون و100 ألف حالة، منها أكثر من 615 ألف وفاة وما يزيد عن 9 ملايين و116 ألف حالة شفاء، لتبقى هناك حوالي 5 ملايين و363 ألف حالة نشطة.

 

ومن اللافت أن عتبة الـ14 مليون تم تخطيها 18 يوليو ما يعني أن المليون حالة الأخيرة سجلت خلال 4 أيام فقط.

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