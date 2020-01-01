استعدادا لموسم الحج.. السعودية تبدأ رفع ثوب الكعبة المشرفة (صور)

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:49 ص
رفع ثوب الكهبة المشرفة
رفع ثوب الكهبة المشرفة
الفجر
أفادت قناة العربية الإخبارية، أن 50 شخصا، بدأوا منذ الساعات الأولى في أول أيام شهر ذي الحجة، برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج.

ولفتت القناة، إلى أن هؤلاء الرجال من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ويرافقهم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس.

هذا، ومن المقرر أن يسلم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، كسوة الكعبة المشرفة إلى الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي كبير سدنة بيت الله الحرام، كما جرت العادة السنوية.

وأعلنت وكالة الانباء السعودية أمس الثلاثاء، عن استبدال ثوب الكعبة المشرفة في 9 شهر ذي الحجة 30 يوليو الجاري، جريًا على العادة في كل عام.

ووفق الوكالة، تأتي الحكمة من كسوة الكعبة أنها اتباع لما قام النبي محمد والصحابة الكرام من بعده، حيث تستبدل كسوة الكعبة المشرفة الجديدة بالقديمة بعد أن يتوجه الحجاج إلى صعيد عرفات، استعدادًا لاستقبالهم صباح اليوم التالي الذي يوافق عيد الأضحى المبارك.


وتعد كسوة الكعبة، هي قطعة من الحرير الأسود المنقوش عليه آيات من القرآن من ماء الذهب، تكسى بها الكعبة ويتم تغييرها مرة في السنة وذلك خلال موسم الحج، صبيحة يوم عرفة في التاسع من ذي الحجة، وبرع فيها أكبر فناني العالم الإسلامي، حيث أنه يعتبر شرفا عظيما في العالم الإسلامي.

وترجع الحكمة من كسوة الكعبة أنها تعتبر من الشعائر الإسلامية، وهي اتباع لما قام به النبي محمد والصحابة من بعده، فقد ثبت أنه بعد فتح مكة في العام التاسع الهجري كسا الرسول في حجة الوداع الكعبة بالثياب اليمانية وكانت نفقاتها من بيت مال المسلمين.
استعدادا لموسم الحج.. السعودية تبدأ رفع ثوب الكعبة المشرفة (صور)
استعدادا لموسم الحج.. السعودية تبدأ رفع ثوب الكعبة المشرفة (صور)
استعدادا لموسم الحج.. السعودية تبدأ رفع ثوب الكعبة المشرفة (صور)
استعدادا لموسم الحج.. السعودية تبدأ رفع ثوب الكعبة المشرفة (صور)
استعدادا لموسم الحج.. السعودية تبدأ رفع ثوب الكعبة المشرفة (صور)
استعدادا لموسم الحج.. السعودية تبدأ رفع ثوب الكعبة المشرفة (صور)

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