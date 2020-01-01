إصابة 16 شخصا في إطلاق نار بولاية شيكاغو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:26 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
وقع قبل قليل، إطلاق نار في ولاية شيكاغو الأمريكية، كما أفادت قناة العربية في خبر عاجل.

ووقع الحادث في  في شارع 79 وشارع كاربنتر، حيث تم  إطلاق النار على عدة أشخاص في جنازة في أوبورن جريشام، ما أسفر عن إصابة 16 شخصا، حسبما نقل موقع CBS.

وتعد حوادث إطلاق النار أمرا شائعا في الولايات المتحدة، نظرا إلى إمكانية شراء وحيازة الأسلحة بموجب التعديل الثاني من الدستور الأميركي.

ويقول معارضو هذه المادة من الدستور، إن السماح باقتناء الأسلحة يودي بحياة عشرات الآلاف من الأبرياء بشكل سنوي، وسط دعوات إلى تقنين اقتناء قطع السلاح.

في غضون ذلك، تدافع هيئات أميركية أخرى عن حمل واقتناء السلاح، مثل الجمعية الوطنية للبنادق، وتنظر إليه بمثابة حق دستوري غير قابل للنقاش.

والشهر الماضي، أعلنت الشرطة الأميركية، مقتل شخص وإصابة 11 آخرين، خلال إطلاق نار بمدينة منيابوليس، شرقي الولايات المتحدة، في حادث يعيد الجدل حول العنف الناجم عن حرية اقتناء الأسلحة وحملها بالبلاد.

وورد في تغريدة نشرتها شرطة منيابوليس في البداية، أن أشخاصا مصابين بأعيرة نارية نقلوا إلى مستشفيات في المنطقة.

وأظهرت صور نشرت على فيسبوك شخصا واحدا على الأقل ممددا على الأرض ومن حوله العشرات، وكان بعضهم يطلب المساعدة.

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