إصابة 16 شخصا في إطلاق نار بولاية شيكاغو

وقع قبل قليل، إطلاق نار في ولاية شيكاغو الأمريكية، كما أفادت قناة العربية في خبر عاجل.





ووقع الحادث في في شارع 79 وشارع كاربنتر، حيث تم إطلاق النار على عدة أشخاص في جنازة في أوبورن جريشام، ما أسفر عن إصابة 16 شخصا، حسبما نقل موقع CBS.



