هنا شيحة تكشف لـ"الفجر الفني" سبب عدم مشاركتها مع الزعيم في عمل فني





وأشارت إلى أنها كانت على وشك العمل مع الزعيم في مسلسل "صاحب السعادة"، مضيفة: "بس محصلش نصيب، وإن شاء الله قريب أكون مشاركة معه في عمل".



يذكر أن هنا شيحة خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "شاهد عيان"، الذي تدور أحداثه في إطار بوليسي رومانسي، حيث يقوم الرداد بدور ضابط يتعرض للعديد من المشاكل التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية، حيث يجسد النجم حسن الرداد في "شاهد عيان" شخصية ظابط الذي يدخل في مشاكل تقلب حياته رأسًا على عقب ويحمل العمل عديد من المفاجآت.



و"شاهد عيان": بطولة مجموعة من النجوم أبرزهم هنا شيحا ووليد فواز وبسمة ومحمد لطفي وريم عبدالقادر، من تأليف أحمد مجدي وإنتاج ممدوح شاهين و إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.





تمنت الفنانة هنا شيحةـ أن تخوض تجربة جديدة مع الفنان عادل إمام، موضحة أن العمل مع الزعيم فخر وشرف كبير لأي ممثل.وكشفت في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، سبب عدم مشاركتها في عمل مع الزعيم، قائلة: "حلم حياتي العمل مع الزعيم وهو مربيني وصاحب والدي بس للأسف لسة مجتش الفرصة".