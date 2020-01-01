في نقاط.. كيف تستفيد من خصومات مبادرة تحفيز الشراء المحلي

من المقرر في نهاية شهر يوليو الحالي، إطلاق مبادرة تحفيز الشراء المحلي، وطرح كثيرون العديد من الأسئلة حول كيفية الاستفادة منها؟ ومن له حق الاستفادة من هذه الخصومات التي تقدمها الشركات؟ ومن سيتحمل فارق نقاط الأسعار التي من حق المواطن أن يستفيد بها؟ خاصة أن المبادرة مرحلتها الأولى ثلاثة أشهر ومن المقرر أن تستمر حتى عامين.





وكان أهداف إطلاق هذه المبادرة ما وجدته الدولة من أن المُنتج المحلي يحتاج عملية تحفيز وتحريك للسوق من خلال آلية خصم معينة اتفقت عليها وزارة المالية مع اتحاد الصناعات وجميع الشركات المقرر مشاركتها في هذه المبادرة ونسب الخصم ستكون على قطاعات كبيرة جدًا منها الملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية والأجهزة المنزلية وغيرها.





الهدف الأساسي للمبادرة

ويُعتبر الهدف الأساسي من المبادرة عملية تحريك للمبيعات في السوق والهدف الثاني الذي أعلنته الحكومة تنشيط القطاع الصناعي نظرًا لتراجع حركة المبيعات بشكل واضح جدًا خلال هذا العام





وترصد بوابة " الفجر " كيفية الاستفادة من خصومات مبادرة تحفيز الشراء المحلي كما أوضحها محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات وأحد المسؤولين عن المبادرة في النقاط التالية:





1- نسب الخصومات تختلف من سلعة إلى أخرى فمن الممكن الخصم يبدأ بـ15 % وينتهي بـ30%.





2- وفيما يتعلق بالشراء من خلال الإنترنت أو من خلال بطاقات التموين، سوف يحدد اتحاد الصناعات آلية التفعيل الخاصة، وكيف ستتم القروض وكيفية التعامل مع بطاقات التموين وهذا ما يسمى باللائحة التنفيذية لهذه المبادرة، فهناك ما سيتم عن بطاقات التموين وهناك قروض من البنوك من أجل تمويل ذلك، وكل هذا لمصلحة المُستهلك.





3- المواطن الذي لا يحمل بطاقة التموين من حقه أيضا المشاركة، والاستفادة من خصومات هذه المبادرة، لأن المصري له حق التمتع فيما يقدمه المصنعون، ونظرًا لأن نسبة المواطنين ممن لا يحملوا بطاقة التموين يمثل شريحة كبيرة فإنه من المقرر تحديد آلية، ونظرًا لأنه عندما يقدم اتحاد الصناعات المبادرة فإن المواطن من حقه أن يستفيد بصفة عامة والمستهلك بصفة خاصة، فالمستهلكين بعضهم يحمل بطاقات تموينية وبعضهم لا يحمل بطاقات تموينية، ولكنه موظف في الدولة له حق أن يقترض، وله حق أن يستفيد مما يقدمه اتحاد الصناعات كمصنعين وكمنتجات صناعية مصرية.



