تغيرات في حالة الطقس.. تعرف على درجات الحرارة اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 22 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الأربعاء نهارًا





طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.





طقس معتدل على السواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحًا، والرياح نشطة مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية غربًا.





طقس حار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.





طقس الأربعاء ليلًا





طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية





نشاط الرياح على مناطق من جنوب البلاد وجنوب تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.





الوصف الفني لخرائط الطقس





تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء، القاهرة العظمي 34 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمي 30 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمي 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمي 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمي 41 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمي 43 درجة والصغرى 31 درجة، وسانت كاترين العظمي 36 درجة والصغرى 22 درجة.





وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار، ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، حتى يوم السبت المقبل.





وأشار "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة مستمر الفترة المقبلة، وذلك لاستمرار وقوع البلاد تحت تأثير منخفض الهند الموسمي، والذي يتسبب في رفع نسبة الرطوبة.



