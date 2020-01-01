مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:53 ص
مبروك عطية
مبروك عطية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن حكم الأضحية للقادر عليها، معقبا: "القادر ممكن ميعملهاش، وميدخلش النار".

وأشار "عطية"، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن الأضحية يجب أن تكون خالية من العيوب، منوها بأن يوم العيد هو يوم فرج إجباري، معقبا: "اللي يزعل يوم العيد عاصي، إلا لو في ظرف صعب".

وتحدث "عطية"، عن حادث بئر العبد الإرهابي، موضحا، أن من يرتكب عمل إجرامي مثل الهجوم على أحد المرتكزات الأمنية في بئر العبد، ويكون أثرها بهذا السوء يكون مرتكب لخطايا لا يتحملها جبل.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الأوقاف عن توفير خدمة توصيل صكوك الأضاحي للمنازل، وذلك تيسيرا وراحة للمتبرعين وبخاصة كبار السن وأصحاب الظروف الخاصة.

وقالت الوزارة في بيان لها، أنه يمكن طلب الصك عبر موقعها الالكترونى أو عبر رسائل الواتس اب على أي من الأرقام التالية: (01008806466 – 01120857330 – 01202527258) متضمنة (الاسم – العنوان – عدد الصكوك"

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، منح مكافأة قدرها 20 ألف جنيه لأول خمس مديريات إقليمية تحقق كل منها 500 صكا، على أن تقدم المديرية كشفًا بأسماء المشاركين ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف، ومكافأة أخرى قدرها 1500 جنيه لكل إمام أو موظف أو مسئول يحقق مائة صك منفردًا، لأول 20 شخصًا. 

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن هذه المكافآت سوف تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التى تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن أنه توفير لحوم الأضاحي لعدد مليون ومائة وخمسين ألف أسرة في العام الماضي وحده، يسر وزارة الأوقاف أن تطلق مشروع صكوك الأضاحي للعام الحالي 1441هــ بمبلغ 1800 جنيه للصك، مع تحويل المبلغ بالكامل إلى لحوم أضاحي دون أي مصروفات إدارية أو إعلانية".

وقالت الوزارة في بيان سابق، إن صكوك العام الماضي، تجاوزت 105 ملايين جنيه، مؤكدة أن هذا المبلغ وفر 1105 أطنان صكوك أضاحي، تكفى لمليون و105 آلاف أسرة، موجهة الشكر لكل من شارك في إخراج هذا المشروع بهذا الشكل، مشيرة إلى أن هذا نموذج للتكافل المجتمعي، كما أنه من المتوقع أن يكون في العام الحالي نقلة في مجال خدمة المجتمع إلى جانب الدعوة.

وتابعت وزارة الأوقاف، أن محافظة القليوبية احتلت المركز الرابع على مستوى محافظات الجمهورية في تحصيل صكوك الأضاحي، وتم تخصيص 45 طنا لها العام الماضي، كما تم تخصيص لكبرى محافظات الوجه القبلي 65 طن لحوم من صكوك الأضاحي، مخصصة لـ65 ألف أسرة بتلك المحافظات، مشيرة إلى أن عملية الذبح تمت كاملة في الوقت الشرعي للذبح.

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