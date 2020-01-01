وزارة العدل: إتاحة 13 خدمة توثيق إلكتروني (فيديو)

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:37 ص
وزارة العدل
وزارة العدل
كـسـاب أحـمـد
قال المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، إن الوزارة كانت عازمة على توفير حزمة الخدمات الإلكترونية للسادة المواطنين للتيسير عليهم، خاصة في مجال التوثيق، وفي هذا الإطار تم إعداد خدمات التوثيق "أون لاين"، من خلال بوابة مصر الحكومة، وهذا لأول مرة يحدث. 

وتابع "رزق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، أن الوزارة أتاحت 13 خدمة الكترونية من خدمات التوثيق، تشمل 6 أنواع من التوكيلات، وأربع أنواع من الاقرارات، ويتم تسديد الرسوم من خلال وسائل الدفع الالكتروني من المنزل.

ولفت مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، إلى أن هذه الحزم من الخدمات تم اتاحتها منذ 19 يولي بشكل تجريبي في مكاتب شمال القاهرة، ولاقت استحسان كبير من المواطنين.

هذا، وقرر المستشار عمر مروان وزير العدل التوسع في تفعيل تطبيق "أرغب في عمل توكيل" عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد والمتاح تحميله من خلال المتجر الإلكتروني "play store" ليشمل مكاتب التوثيق بمناطق جنوب القاهرة والجيزة والإسكندرية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1972020، وذلك تماشيًا مع رؤية وزارة العدل في تطوير الجهات التابعة لها تقنيًا ومنها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق واتساقا مع نهج الوزارة للتوسع في مشروعاتها الرقمية.

وجديد بالذكر أن التطبيق قد بدء تفعيله بشكل تجريبي في مناطق شمال القاهرة منذ 572020 الماضي، ويسمح التطبيق بتجديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات، وذلك بعد إدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدم ونوع المحرر، كما يشمل التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التي تتيح تحديد أقرب فذرع عن طريق نظام تحديد المواقع "GPS"، ويجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناءً على بيانات مؤكدة.

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فعل وزير العدل المستشار عمر مروان صلاحيته في ترشيح القضاة لمحكمة النقض، إذ يمنح قانون السلطة القضائية وزير العدل هذا الحق في الترشيح، على أن يعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى للموافقة عليه، وجدير بالذكر أن آخر استخدام لهذه الصلاحية كان منذ أكثر من 25 سنة.

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