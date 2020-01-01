"التعليم العالي" تكشف عن اللقاح الأكثر فاعلية لمواجهة كورونا (فيديو)

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:58 ص
خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
أمنية فوزي
قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك تجارب واعدة على لقاح أكسفورد ضد فيروس كورونا.

وتابع "عبدالغفار"، في تصريحات خاصة لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه عند الانتهاء من اختبار اللقاحات على الحيوانات يتم بعد ذلك اختبارها على الإنسان لإثبات مدى فاعليه.

وأكد وزير التعليم العالي، أن لقاح أكسفورد يؤكد مع مرور أنه الأقرب والأكثر فاعلية لمواجهة كورونا بعدما تم تجربته على الآلاف والنتائج كانت جيدة.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن المركز القومي للبحوث يجري أبحاث على لقاحات كورونا داخليا وخارجيا، مؤكدا أن أعداد الإصابات بكورونا في مصر في انخفاض مستمر.

آخر مستجدات فيروس كورونا
كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس، الثلاثاء، خروج 549 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 29473 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 676 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 89078 حالة من ضمنهم 29473 حالة تم شفاؤها، و4399 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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