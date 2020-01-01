رئيس لجنة كورونا: بدأنا في السيطرة على الفيروس (فيديو)

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:34 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مساء اليوم الثلاثاء، إن الأرقام التي تُعلن يوميا في بيانات وزارة الصحة هي الأرقام الحقيقية بالفعل التي تسجلها مستشفيات الوزارة، متابعا: "إحنا هنقول إن الإصابات صفر ليه غير لما تكون فعلا صفر؟ ما الداعي لأن ننشر أرقاما غير حقيقية في حين إن كورونا جائحة موجودة في كل بلدان العالم، وكل العالم يُعلن أرقامه".

وحول أسباب تراجع عدد الإصابات، أضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور": "إحنا قولنا من شهر ونص إن الفيروس بيضعف، وانتشاره بين الناس بيقل، وبالتالي الناس اللي كانت بتروح المستشفيات وحالاتها شديدة ومتوسطة بتقل، وإحنا فعلا بدأنا نسيطر على الفيروس، حتى وإن كان هناك حالات أخرى أعراضها بسيطة لا تطلب رعاية طبية، فنحن إذن سيطرنا على حالات بتمثل خطورة على صحة المواطن المصري".

تابع: "مصل أكسفورد المنتظر هو لقاح للوقاية من كورونا، وبدأ إجراء التجارب السريرية عليه، والنتائج الأولية تشير إنه بيكون نوعين من المناعة، مناعة تذكرية حينما يتم تناول اللقاح تُذكر الجسم بإن هذا الفيروس موجود وبالتالي تنشط المناعة، ومناعة هجومية تهاجم الفيروس وتُميته في وقتها، نتائج هذا المصل مبشرة جدا".

آخر مستجدات فيروس كورونا
كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس، الثلاثاء، خروج 549 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 29473 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 676 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 89078 حالة من ضمنهم 29473 حالة تم شفاؤها، و4399 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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