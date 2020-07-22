الرسام العالمي توماس سانتوس يقدم لوحة فنية لصورة تركي آل الشيخ (صور)

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:50 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
الفجر الرياضي
 قدم الرسام العالمي توماس سانتوس ألكالا لوحة فنية لصورة معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، وذلك تقديرًا منه لمساعدته لمدينة ألميريا خلال أزمة كورونا (كوفيد - 19).

ونشر الحساب الرسمي لنادي ألميريا على موقع "تويتر" صورة تركي آل الشيخ المهداه له من الرسام العالمي سانتوس ألكالا وعلق عليها: " استقبل المدير التنفيذي محمد العاصي ممثلا للرسام توماس سانتوس ألكالا صاحب العمل الفني الملك فيليب السادس والملكة ليتيزيا".

وأضاف: " رسم سانتوس ألكالا صورة لمالكنا معالي المستشار تركي آل الشيخ تقديرًا لمساعدته مدينة ألميريا خلال أزمة كوفيد 19.. شكرًا على عملك الفني الرائع!".

ويعد توماس سانتوس ألكالا واحد من أبرز الرسامين في إسبانيا والعالم، وله العديد من اللوحات والأعمال الفنية الشهيرة، وهو صاح العمل الفني للملك فيليب السادس، والملكة ليتيزيا.

الرسام العالمي توماس سانتوس يقدم لوحة فنية لصورة تركي آل الشيخ (صور)
الرسام العالمي توماس سانتوس يقدم لوحة فنية لصورة تركي آل الشيخ (صور)
الرسام العالمي توماس سانتوس يقدم لوحة فنية لصورة تركي آل الشيخ (صور)
الرسام العالمي توماس سانتوس يقدم لوحة فنية لصورة تركي آل الشيخ (صور)
الرسام العالمي توماس سانتوس يقدم لوحة فنية لصورة تركي آل الشيخ (صور)
الرسام العالمي توماس سانتوس يقدم لوحة فنية لصورة تركي آل الشيخ (صور)

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