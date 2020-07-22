تصريح رسمي.. 21 إصابة بفيروس كورونا داخل الإنتاج الحربي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:28 م
الإنتاج الحربي
الإنتاج الحربي
أكد مختار مختار المدير الفني لفريق الانتاج الحربي على وجود العديد من الحالات المصابة بفيروس كورونا في معسكر الفريق المقام بشرم الشيخ.

ودخل فريق الإنتاج الحربي في معسكر مغلق بالايام الماضية في شرم الشيخ تحضيراً لاستئناف مسابقة بطولة الدوري الممتاز.

وقال مختار مختار في تصريحاته اليوم: بالفعل داخل صفوف الانتاج الحربي 21 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا ولكنهم ليسوا جميعاً من اللاعبين.

واضاف: عدد الإصابات المتواجدة في فريق الإنتاج الحربي مقسمة بين مجموعة من اللاعبين ومجموعة أخري من الجهاز الإداري والطبي.

ورفض المدرب ذكر أسماء الأشخاص المصابين بفيروس كورونا داخل الفريق لمراعاة حالة الخصوصية.

وبات من المقرر إلغاء مسعكر الانتاج الحربي المقام في شرم الشيخ لحين الأطمئنان على اللاعبين.

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