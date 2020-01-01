نبيلة مكرم: المرأة فى ميدان العمل أثبتت أنها بمليون راجل

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن منصب الوزيرة للمرأة ليس بالأمر السهل، نظرًا للأعباء المترتبة على هذا المنصب، مشددة على أنه رغم ذلك أثبتت المرأة كفاءة كبيرة في العمل السياسي، وتابعت:" المرأة في ميدان العمل أثبتت أنها بمليون راجل.. وهذا جعلها جزء من هذا المجتمع".





وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المرحلة الراهنة يعد عصر عظيم جدًا للمرأة المصرية، خاصة وأن هناك 8 من السيدات المصريات في مواقع وزارية خلاف النائبات في البرلمان، وتابعت: "المرأة فيها العاطفة وهذا يجعلها تعطي وتبدع فيما تعمله وليس العكس كما يعتقد البعض".





وتابعت السفيرة نبيلة مكرم: "الوزارة ليست من الوظائف السهلة وتستدعى توجيهات وتعليمات وطريقة في الحياة مختلفة بعض الشيء إلى جانب أنها تفقد الحياة الخاص لك".





هذا وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن هناك 77 ألف مصري عادوا من الخارج خلال أزمة كورونا، لافتة إلى أن الوزارة رصدت استغاثات المواطنين الذين يريدون العودة لمصر بعد غلق المطارات وقامت بالتعاون مع دول الخليج لتقديم الكثير من التسهيلات لعودة المصريين، والحفاظ على فرص عملهم بهذه الدول.





وتابعت "مكرم"، أن الدولة المصرية لم تدخر أي جهد في عودة المصريين من الخارج سواء من دول الخليج او كافة دول العالم.





ولفتت إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم خورج أي مركب هجرة غير شرعي من مصر خلال عام 2016، كان بمصابة نجاح لكل أجهزة الدولة المصرية.



