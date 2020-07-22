معتز عبدالفتاح: إثيوبيا أذكى من الدخول في صراع مع مصر (فيديو)

قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن إثيوبيا متفهمة أنه ليس من الحكمة ولا المنطق بالنسبة لها أن تتبنى استراتيجية "عليّا وعلى أعدائي" مع مصر، موضحا: "أنا لو بموت أموت لوحدي ليه طيب ما نموت كلنا، لو منعوا عننا المياه فأنا مش هموت لوحدي أكيد، يا نعيش عيشة فل يا نموت إحنا الكل".





وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن "قضية إثيوبيا لو وصلت إنها تبقى علاقة صفرية ومكسبهم خسارتنا، فمن المؤكد إننا مش هنخسر لوحدنا، ووقتها إحنا الاتنين هنخسر، قضية السد بالنسبة لمصر قضية وجود، وبالنسبة لإثيوبيا قضية تنمية".





وأوضح أن "أردوغان قدّم دعما لإثيوبيا في ملف سد النهضة، بالإضافة لإسرائيل، وبالطبع الصين التي لا تعادي مصر ولكنها تبحث فقط عن مصلحتها، ودول أخرى مثل إيطاليا وهولندا، ولكن بالتأكيد هؤلاء لن يموتوا دفاعا عن إثيوبيا، مفيش حاجة اسمها كده، في لغة مصالح فقط، وإحنا كمان عندنا تحالفات مش ولاد البطة السودة".





تابع: "مصر حتى الآن تتبنى استراتيجية اليد الممدودة وضبط النفس، ولكن لو إثيوبيا وصلت الموضوع لـ اعطشوا يا مصريين ومش فارق معانا، بالتأكيد سنتبنى استراتيجية مغايرة، وإثيوبيا أذكى من إنها تدخل في صراع مع مصر لأن مصر مش إريتريا".







