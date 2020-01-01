التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد أول سبتمبر

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه يتم حاليًا وضع آليات مثالية لحضور الطلاب العام الدراسي المقبل والمقرر في 17 أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم الكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بالعام الجديد في أول أسبوع من سبتمبر المقبل.





وأضاف شوقي في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "من اليوم سوف ندخل في صمت إعلامي، ويتم البحث عن آليات لعدم زيادة عدد الطلبة عن عشرين في الفصل الواحد، وهل هتكون الدراسة على فترات أو أيام أو المزج بين كل هذه الآليات".



وفيما يتعلق بمسألة زيادة مصروفات العام الدراسي الجديد، أشار وزير التربية والتعليم إلى أنه يتم حاليًا النظر في أي زيادات بمصروفات العام الدراسي الفترة المقبلة، موضحًا أن المدارس الدولية لها الحق في اختيار بدء ونهاية العام الدراسي نظرا لاختلاف المناهج لديهم.



في تصريحات سابقة، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه لا داعي نهائيا للقلق من نتيجة الثانوية العامة 2020، مؤكدا أنها سوف تعلن رسميا بعد عيد الأضحى المبارك.



وقال وزير التربية والتعليم: كل الشكاوى التي أثارها الطلاب من الامتحانات تمت مراعاتها في التصحيح، و"أي حاجة في مصلحة الطالب تأكدوا إننا هانعملها بما يضمن تكافؤ الفرص".



وكان قد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه لم يكن يصح دخول الجامعة دون امتحانات، لافتا إلى أن مواعيد الامتحانات مستمرة لآخر سبتمبر لظروف كورونا، وتأجيل بعض الطلاب امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن تحديد موعد بدء الدراسة كان محسوبا بدقة.





وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي، أون لاين، أن مصر كدولة بكامل مؤسساتها استطاعت تنفيذ امتحانات غير تقليدية لحوالي 22 مليون طالب، وهذا يحسب لها، وهذه آخر مرة للامتحانات التقليدية في الثانوية العامة، ونحاول تغيير ثقافة التعلم، بحيث يكون هدفه الفهم وليس الدرجات.