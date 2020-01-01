التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد أول سبتمبر
الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:03 م
شيماء حسن
قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه يتم حاليًا وضع آليات مثالية لحضور الطلاب العام الدراسي المقبل والمقرر في 17 أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم الكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بالعام الجديد في أول أسبوع من سبتمبر المقبل.
وأضاف شوقي في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "من اليوم سوف ندخل في صمت إعلامي، ويتم البحث عن آليات لعدم زيادة عدد الطلبة عن عشرين في الفصل الواحد، وهل هتكون الدراسة على فترات أو أيام أو المزج بين كل هذه الآليات".
وفيما يتعلق بمسألة زيادة مصروفات العام الدراسي الجديد، أشار وزير التربية والتعليم إلى أنه يتم حاليًا النظر في أي زيادات بمصروفات العام الدراسي الفترة المقبلة، موضحًا أن المدارس الدولية لها الحق في اختيار بدء ونهاية العام الدراسي نظرا لاختلاف المناهج لديهم.
في تصريحات سابقة، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه لا داعي نهائيا للقلق من نتيجة الثانوية العامة 2020، مؤكدا أنها سوف تعلن رسميا بعد عيد الأضحى المبارك.
وقال وزير التربية والتعليم: كل الشكاوى التي أثارها الطلاب من الامتحانات تمت مراعاتها في التصحيح، و"أي حاجة في مصلحة الطالب تأكدوا إننا هانعملها بما يضمن تكافؤ الفرص".
وكان قد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه لم يكن يصح دخول الجامعة دون امتحانات، لافتا إلى أن مواعيد الامتحانات مستمرة لآخر سبتمبر لظروف كورونا، وتأجيل بعض الطلاب امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن تحديد موعد بدء الدراسة كان محسوبا بدقة.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي، أون لاين، أن مصر كدولة بكامل مؤسساتها استطاعت تنفيذ امتحانات غير تقليدية لحوالي 22 مليون طالب، وهذا يحسب لها، وهذه آخر مرة للامتحانات التقليدية في الثانوية العامة، ونحاول تغيير ثقافة التعلم، بحيث يكون هدفه الفهم وليس الدرجات.
وقال "لا نريد نظام تعليمي قائم على الدرجات، والامتحان سيكون بأسئلة لن يراها أحد قبل ذلك مثل الموجود حاليا في ثقافة الحفظ والتلقين، الدروس الخصوصية لن تكون كما كانت، ومن يختار السناتر مسئول عن قراراه وعن إهدار أمواله، نحن نحارب الدروس كمنظومة وليس أشخاص بعينهم مثل المعلمين لأنها ضد ثقافة التعلم الجديدة".
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