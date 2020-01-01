وزير التعليم: نسب النجاح بالعينات العشوائية للثانوية مبشرة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:58 م
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
شيماء حسن
قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية العامة هذا العام من أنجح السنوات في إدارتها والسيطرة على حالات الغش وتنظيم اللجان، موجهًا الشكر لكل العاملين في الوزارة لإسهاماتهم في نجاح الامتحانات بالتزامن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف شوقي في اتصال هاتفي ببرنامج "دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أنه يجري العمل حاليًا للانتهاء من تصحيح أسئلة الامتحانات استعدادًا لإعلان النتيجة عقب عيد الأضحى، لافتًا إلى أن نتائج العينات العشوائية مبشرة وأي أخطاء في بعض الأسئلة سيتم اتخاذ القرار فيها لمصلحة الطالب. 

تابع "نسعى في النظام الجديد للثانوية العامة للبعد عن مرحلة الحفظ والانتقال للفهم، ومن سعيد هذه السنة عليه أن يتدرب على الأسئلة الجديدة العام المقبل،"، موضحًا أن النظام الجديد للثانوية سيقضى على الدروس الخصوصية وفي المقابل سيتم خلق مكتبات رقمية وتدريب للمعلمين في الفصول لإتقان ما يحتاجوا لحل هذه الأسئلة الجديدة.

وفي تصريحات سابقة، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه لا داعي نهائيا للقلق من نتيجة الثانوية العامة 2020، مؤكدا أنها سوف تعلن رسميا بعد عيد الأضحى المبارك.

وقال وزير التربية والتعليم: كل الشكاوى التي أثارها الطلاب من الامتحانات تمت مراعاتها في التصحيح، و"أي حاجة في مصلحة الطالب تأكدوا إننا هانعملها بما يضمن تكافؤ الفرص".

وكان قد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه لم يكن يصح دخول الجامعة دون امتحانات، لافتا إلى أن مواعيد الامتحانات مستمرة لآخر سبتمبر لظروف كورونا، وتأجيل بعض الطلاب امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن تحديد موعد بدء الدراسة كان محسوبا بدقة

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي، أون لاين، أن مصر كدولة بكامل مؤسساتها استطاعت تنفيذ امتحانات غير تقليدية لحوالي 22 مليون طالب، وهذا يحسب لها، وهذه آخر مرة للامتحانات التقليدية في الثانوية العامة، ونحاول تغيير ثقافة التعلم، بحيث يكون هدفه الفهم وليس الدرجات.

وقال "لا نريد نظام تعليمي قائم على الدرجات، والامتحان سيكون بأسئلة لن يراها أحد قبل ذلك مثل الموجود حاليا في ثقافة الحفظ والتلقين، الدروس الخصوصية لن تكون كما كانت، ومن يختار السناتر مسئول عن قراراه وعن إهدار أمواله، نحن نحارب الدروس كمنظومة وليس أشخاص بعينهم مثل المعلمين لأنها ضد ثقافة التعلم الجديدة".

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نتيجة الثانوية العامة 2020 العينات العشوائية الثانوية العامة التعليم

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