رئيس وزراء اليمن: موقفنا واضح.. لا يوجد مساحة لدور تركي لدينا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:06 م
الدكتور معين عبدالملك
الدكتور معين عبدالملك
هدى عبدالرازق
قال رئيس وزراء اليمن الدكتور معين عبدالملك، إن الدور الذي تنوي تركيا لعبه في اليمن مرفوض ولن نسمح به.

وأضاف "عبد الملك" في حوار مع برنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد عبر شاشة TeN: تركيا تتحدث عن رغبة للدخول والتواجد في اليمن بشكل أو بآخر لكن موقف الدولة واضح لايوجد أي مساحة لموقف تركي في اليمن إلا إذا كان عن طريق أبواب خلفية.

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية ترصد حتى الآن محاولات تركية للتدخل، وقد يكون هناك تمويلًا لبعض الفصائل، مضيفا: "لا يشترط التمويل التقارب الأيديولوجي مع تركيا، ولكن قد يكون تمويل الفصائل باليمن في إطار موضوع التنسيق التركي الإيراني".

تفويض الجيش المصري بالتدخل في ليبيا

ودعا الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية، عملًا بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، أمس الاثنين، حضرها 510 من أعضاء المجلس، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

واستعارت الجلسة مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أول أمس الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.

وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الأمة وسيفها، ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والإقليمية، فلا الشعب يومًا خذل الجيش، ولا الجيش يومًا خذل الشعب.

وأكد مجلس النواب أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.

ووافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رئيس وزراء اليمن جلسه سريه تفويض الجيش تركيا بوابة الفجر

أخبار تهمك

أول تحرك من الزمالك لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

إثيوبيا: انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بأمر كارتيرون.. 5 لاعبين خارج الزمالك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. "أمن القاهرة" يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

منذ ساعتين و 42 دقيقة

فايلر يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن صفقة الموسم

منذ 42 دقيقة

الأهلي يوافق على ضم نجم الفراعنة.. ويؤجل التعاقد مع «المحمدي» إلى هذا الموعد

منذ حوالي 5 ساعات

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

منذ حوالي 8 ساعات

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

مكالمة الخطيب تقرب هدف "فايلر" من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

وزير التعليم يعلن موعد ظهور نتيجة الثانوية ويزف خبرا سارا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| بيان مهم من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع الإصابات وانخفاض الوفيات

منذ 33 دقيقة

فرمان ناري.. فايلر يرفض عودة ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. السودان تعلن تواصل مفاوضات سد النهضة عقب القمة المصغرة

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية محتملة بين تشيلسي وبرشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

"الديهي": مصر الدولة الوحيدة المهيأة للحفاظ على الأمن القومي العربي

بعد موافقة البرلمان.. عمرو أديب: "مصر مش بتهوش ولا بتهزر"

عمرو أديب: مصر لا تكون ميليشات.. والقبائل الليبية تستنجد بمصر من أيام عمر المختار (فيديو)

مستشار الجامعة العربية: مصر لا تتدخل في شئون الدول إلا إذا تعرضت للمخاطر (فيديو)

مستشار ليبي: مصر الدولة الوحيدة التي تريد استقرار بلادنا (فيديو)

النواب الليبي: استقبلنا قرار البرلمان المصري بتأييد كبير

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:09 م

عاجل| بيان مهم من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع الإصابات وانخفاض الوفيات

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

03:20 م

عاجل.. السودان تعلن تواصل مفاوضات سد النهضة عقب القمة المصغرة

07:36 م

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

03:01 م

فايلر يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن صفقة الموسم

10:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً