رئيس وزراء اليمن: موقفنا واضح.. لا يوجد مساحة لدور تركي لدينا

قال رئيس وزراء اليمن الدكتور معين عبدالملك، إن الدور الذي تنوي تركيا لعبه في اليمن مرفوض ولن نسمح به.





وأضاف "عبد الملك" في حوار مع برنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد عبر شاشة TeN: تركيا تتحدث عن رغبة للدخول والتواجد في اليمن بشكل أو بآخر لكن موقف الدولة واضح لايوجد أي مساحة لموقف تركي في اليمن إلا إذا كان عن طريق أبواب خلفية.





وأشار إلى أن الحكومة اليمنية ترصد حتى الآن محاولات تركية للتدخل، وقد يكون هناك تمويلًا لبعض الفصائل، مضيفا: "لا يشترط التمويل التقارب الأيديولوجي مع تركيا، ولكن قد يكون تمويل الفصائل باليمن في إطار موضوع التنسيق التركي الإيراني".

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