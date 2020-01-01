جنوب سيناء تسجل "صفر" إصابات بكورونا
الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:48 م
كـسـاب أحـمـد
كشف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تفاصيل زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لسانت كاترين، بالإضافة لعدد من الوزراء، قائلًا إنه يوم تاريخي وخاصة لما تضمنته الزيارة من توجيهات لتطوير مطار سانت كاترين، مضيفًا: "صفر إصابات بكورونا في جنوب سيناء".
وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد ابو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن الزيارة ركزت على تطوير شبكة الاتصالات، وتغطية سانت كاترين بشبكة اتصالات قوية، بجانب توفير المياه، وحل أزمة الكهرباء مضيفًا:" سيتم إنشاء مدينية دينية سياحية عالمية".
وأشار إلى أن رئيس الحكومة وجه بتحسين وتقوية شبكة الاتصالات في سانت كاترين، بجانب إنشاء مجمع فنادق وإصلاح الطرق من وإلى سانت كاترين لتكون عاصمة للسياحة الدينية.
كانت قد كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن عدم تسجيل أى إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بمحافظتي البحر الأحمر، وجنوب سيناء فى آخر 24 ساعة.
وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه لأول مرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد وتسجيل أول إصابة فى جمهورية مصر العربية فى شهر فبراير الماضى، تسجل محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر "صفر" حالات جديدة.
العيادات الخارجية بالمستشفيات
وكانت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك في إطار حرص الوزارة على حياة المواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية بجميع المرضى.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته وزيرة الصحة والسكان، بديوان المستشفيات حيث سيتم استقبال المرضى وإجراء الفحوصات اللازمة، والتشخيص طبقًا لتعريف الحالة، مع مراعاة التاريخ المرضي لكل مريض، وذلك لتخفيف العبء على مستشفيات الحميات والصدر والتي تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية لاستقبال مصابي فيروس كورونا، وللتيسير على المواطنين في تلقي الخدمة العلاجية.
وأشارت إلى تخصيص 5 آلاف و400 وحدة صحية، و1000 قافلة طبية ثابتة ومتحركة بجميع محافظات الجمهورية لتوزيع حقيبة الأدوية والمستلزمات الوقائية على المخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا