جنوب سيناء تسجل "صفر" إصابات بكورونا

كشف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تفاصيل زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لسانت كاترين، بالإضافة لعدد من الوزراء، قائلًا إنه يوم تاريخي وخاصة لما تضمنته الزيارة من توجيهات لتطوير مطار سانت كاترين، مضيفًا: "صفر إصابات بكورونا في جنوب سيناء".





وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد ابو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن الزيارة ركزت على تطوير شبكة الاتصالات، وتغطية سانت كاترين بشبكة اتصالات قوية، بجانب توفير المياه، وحل أزمة الكهرباء مضيفًا:" سيتم إنشاء مدينية دينية سياحية عالمية".





وأشار إلى أن رئيس الحكومة وجه بتحسين وتقوية شبكة الاتصالات في سانت كاترين، بجانب إنشاء مجمع فنادق وإصلاح الطرق من وإلى سانت كاترين لتكون عاصمة للسياحة الدينية.





كانت قد كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن عدم تسجيل أى إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بمحافظتي البحر الأحمر، وجنوب سيناء فى آخر 24 ساعة.





وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه لأول مرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد وتسجيل أول إصابة فى جمهورية مصر العربية فى شهر فبراير الماضى، تسجل محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر "صفر" حالات جديدة.





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