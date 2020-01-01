عاجل.. تعرف على ما تم الاتفاق عليه فى نهاية القمة المصغرة لسد النهضة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:09 م
ارشيفية
ارشيفية
أمنية فوزي
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة أفريقية مصغرة حول قضية سد النهضة، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وجدد الرئيس السيسي، الإعراب عن التقدير لجهود الرئيس جنوب أفريقي بشأن قضية سد النهضة.

وأكد الرئيس السيسي، استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، موضحًا أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول القضايا العالقة بقضية سد النهضة

حيث تم التوافق في نهاية القمة، على استكمال المفاوضات، كما تم التوافق على التركيز لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

مصر لروسيا: سنتصدى لأي تدخلات أجنبية في ليبيا

أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية روسيا "سيرجي لافروف"، حيث تم بحث الموقف الدقيق في ليبيا، بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري عرض الموقف المصري إزاء التطورات الأخيرة على الساحة الليبية، مبرزاً الحرص على تفاعل الليبيين مع "إعلان القاهرة"، والذي يأتي مكملاً لمسار برلين السياسي، بغية التوصل إلى تسوية سياسية ومستدامة للأزمة، بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب. 

كما أكد شكري على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا إفساحاً في المجال للمفاوضات السياسية، وكذا رفض مصر وتصديها لأي تدخلات أجنبية في ليبيا لما تمثله من تهديد خطير على أمن وسلامة المنطقة، منوهاً أيضاً بضرورة التصدي بحزم لعمليات نقل المقاتلين الأجانب والإرهابيين من سوريا إلى ليبيا.

واختتم حافظ تصريحاته، بالإشارة إلى أنه تم الاتفاق خلال الاتصال على أهمية مواصلة الارتقاء بمستوى التعاون القائم بين القاهرة وموسكو على مختلف الأصعدة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
 


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