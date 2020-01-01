عاجل.. تعرف على ما تم الاتفاق عليه فى نهاية القمة المصغرة لسد النهضة

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة أفريقية مصغرة حول قضية سد النهضة، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.





وجدد الرئيس السيسي، الإعراب عن التقدير لجهود الرئيس جنوب أفريقي بشأن قضية سد النهضة.





وأكد الرئيس السيسي، استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، موضحًا أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول القضايا العالقة بقضية سد النهضة





حيث تم التوافق في نهاية القمة، على استكمال المفاوضات، كما تم التوافق على التركيز لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.



