هدى عبد الناصر تكشف تفاصيل أحدث إصداراتها لتوثيق حياة الزعيم الراحل (فيديو)

قالت هدى جمال عبد الناصر، ابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إن "الأرشيف السري" كتاب جديد باللغة الفرنسية يوثق حياة جمال عبد الناصر، مشيرة إلى أن هذا الكتاب هو تلخيص لما جاء في الكتاب العربي الذي قمت بإصداره من قبل.





وأشارت هدى في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" إلى أن الكتاب يقدم وثائق وجلسات ومقابلات لـ عبد الناصر، بهدف تقديم مادة صادقة وسرية للباحثين يعتمدوا عليها في أبحاثهم، مركزًا على الوثائق بخط الرئيس الراحل".



وأضافت "الكتاب به مراحل حياة عبد الناصر منذ أن كان طالبا، ولاحظت أن هناك اهتمام كبير بيوميات حرب فلسطين، أصررت على تواجد أسماء القري الفلسطينية بأسمائها العربية وليست اليهودية في الكتاب، وتحدثت عن مفاوضات جلاء الإنجليز عن مصر، وموضوع تأمين قناة السويس بكل تفاصيلها".



ولفتت إلى أن جمال عبد الناصر كان لديه أرشيف به تسجيلات لكل الجلسات التي كان يحضرها، قائلة "بعتبر هذه السجلات كنز بالنسبة لي، وقمت بنشر هذه الوثائق على موقع إلكتروني بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية وسيتم تحديثه خلال الفترة المقبلة".









