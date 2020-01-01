هدى عبد الناصر تكشف تفاصيل أحدث إصداراتها لتوثيق حياة الزعيم الراحل (فيديو)

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:50 م
هدى جمال عبد الناصر
هدى جمال عبد الناصر
شيماء حسن
قالت هدى جمال عبد الناصر، ابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إن "الأرشيف السري" كتاب جديد باللغة الفرنسية يوثق حياة جمال عبد الناصر، مشيرة إلى أن هذا الكتاب هو تلخيص لما جاء في الكتاب العربي الذي قمت بإصداره من قبل.

وأشارت هدى في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" إلى أن الكتاب يقدم وثائق وجلسات ومقابلات لـ عبد الناصر، بهدف تقديم مادة صادقة وسرية للباحثين يعتمدوا عليها في أبحاثهم، مركزًا على الوثائق بخط الرئيس الراحل".

وأضافت "الكتاب به مراحل حياة عبد الناصر منذ أن كان طالبا، ولاحظت أن هناك اهتمام كبير بيوميات حرب فلسطين، أصررت على تواجد أسماء القري الفلسطينية بأسمائها العربية وليست اليهودية في الكتاب، وتحدثت عن مفاوضات جلاء الإنجليز عن مصر، وموضوع تأمين قناة السويس بكل تفاصيلها".

ولفتت إلى أن جمال عبد الناصر كان لديه أرشيف به تسجيلات لكل الجلسات التي كان يحضرها، قائلة "بعتبر هذه السجلات كنز بالنسبة لي، وقمت بنشر هذه الوثائق على موقع إلكتروني بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية وسيتم تحديثه خلال الفترة المقبلة".



وكانت المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم قد أصدرت كتاب تحت عنوان "مصر فى عهد جمال عبد الناصر". ويضم هذا الكتاب بحثًا قيِّمًا، عميقًا ومتأنيًا، عن تجربة التحول الاجتماعي والسياسي والثقافي، الذي عاشته مصر الناهضة، المُتشوِّقة للمستقبل، والباحثة عن الأمل، في عهد الرئيس الأسبق «جمال عبد الناصر »، بمسيرتها ومعاركها، ونجاحاتها وإخفاقاتها، وسلبياتها وإيجابياتها. وهو بحثٌ موضوعي، مؤسس على دراية منهجية بأصول البحث العلمي، ومصادره، ومناهجه، وأدواته، وتقنياته، مكتوبٌ بقلمٍ عارف، ويَرَاعٍ دارس، لصديقين لمصر، مُقَدِّرين لحضارتها، مُتَفَهِّمَين لتطلعاتها، ومُتعاطفين مع أحلام شعبها في التحرُّر والتقدُّم، ومُتابعين مُدققين لتطورات أوضاعها، طوال عقدي الخمسينيات والستينيات وحتى أوائل عقد السبعينيات من القرن الماضي.

هذا الكتاب القيِّم حَرَّرَهُ المُستعربان الكبيران: الدكتور «إيجور بيليايف »و «إيفيجينی بريماكوف »، وأشرف على تعريبه الأديب والفنان المصري الكبير،الأستاذ «عبد الرحمن الخميسى »، فجاءت الترجمة جزلة وواضحة، ودقيقة وسلسة، ما زاد من قيمة هذه الدراسة السياسية الاقتصادية الاجتماعية العميقة، التي تناولت بالشرح والتحليل والنقد والتفكيك، تجربة مصر الرائدة في عهد “عبد الناصر”: مالها وما عليها، من خلال استعراضٍ مُتَمَكِّن لواقع مصر والمنطقة والأوضاع الإقليمية والدولية، في تلك الحقبة الهامة من تاريخ العالم المعاصر، التي أعقبت الحرب العالمية الثانية بتداعياتها المعروفة، وفى ظل الاستقطاب العالمي القائم آنذاك، بين المعسكرين المتواجهين: الكتلة الاشتراكية بقيادة الاتحاد السوفيتي(السابق)، والكتلة الرأسمالية، الغربية، بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، وفى سياق حقبة «الحرب الباردة » واحتداماتها وأزماتها.

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