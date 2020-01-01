ضبط مقهى يقدم الشيشة لرواده في الأقصر رغم قرار الحظر (صور)
الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:18 م
طاهر الحساني
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية من ضبط أحد المقاهى لتقديمها الشيشة لروادها، وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء باتخاذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وقال اللواء محمد صحصاح رئيس مركز البياضية شمال الأقصر، إنه تم تشكيل لجنة دائمة للمرور على المحال والمقاهى للتأكد من تنفيذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء، فى اطار تنفيذ توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة المستمرة لعمل المقاهى والكافيتيريات والالتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أنه بالمرور تم ضبط أحد المقاهي التي تقدم الشيشة لروادها، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأهاب رئيس مجلس مدينة البياضية بالمواطنين عدم التهاون فى الإجراءات الاحترازية واتخاذ كافة التدابير الوقائية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، عن عدم تلقي غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى بخصوص الامتحان او أي حالات مرضية.
وأوضح عبد اللطيف عمران، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أن 467 طالب وطالبة أدو امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية لشعبة الرياضيات من إجمالي المتقدمين 532 طالب وطالبة.
كما تفقد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، مدرسة الأقصر الثانوية بنات وذلك للاطمئنان على حسن سير وانتظام أعمال الامتحانات حيث يؤدى 532 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة امتحان مادة الهندسة الفراغية موزعين على 25 لجنة.
وتابع نائب المحافظ، أعمال الامتحانات متمنيًا النجاح لجميع الطلاب والطالبات، وتقدم بالشكر لجميع العاملين والملاحظين والمراقبين متمنيًا لهم دوام التوفيق، حيث شاركه في جولته كلا من عبد اللطيف عمران مدير مديرية التربية والتعليم، ومحسن الشامى مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالمحافظة.
جدير بالذكر ان اليوم الثلاثاء يعتبر اليوم الاخير لامتحانات الثانوية العامة للشعبة الرياضيات، حيث انهت الشعبتين الادبية وعلمى العلوم الامتحانات يوم الأحد الماضى.
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