ضبط مقهى يقدم الشيشة لرواده في الأقصر رغم قرار الحظر (صور)

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية من ضبط أحد المقاهى لتقديمها الشيشة لروادها، وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء باتخاذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





وقال اللواء محمد صحصاح رئيس مركز البياضية شمال الأقصر، إنه تم تشكيل لجنة دائمة للمرور على المحال والمقاهى للتأكد من تنفيذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء، فى اطار تنفيذ توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة المستمرة لعمل المقاهى والكافيتيريات والالتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



وأشار إلى أنه بالمرور تم ضبط أحد المقاهي التي تقدم الشيشة لروادها، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأهاب رئيس مجلس مدينة البياضية بالمواطنين عدم التهاون فى الإجراءات الاحترازية واتخاذ كافة التدابير الوقائية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.



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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، عن عدم تلقي غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى بخصوص الامتحان او أي حالات مرضية.



وأوضح عبد اللطيف عمران، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أن 467 طالب وطالبة أدو امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية لشعبة الرياضيات من إجمالي المتقدمين 532 طالب وطالبة.

كما تفقد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، مدرسة الأقصر الثانوية بنات وذلك للاطمئنان على حسن سير وانتظام أعمال الامتحانات حيث يؤدى 532 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة امتحان مادة الهندسة الفراغية موزعين على 25 لجنة.



وتابع نائب المحافظ، أعمال الامتحانات متمنيًا النجاح لجميع الطلاب والطالبات، وتقدم بالشكر لجميع العاملين والملاحظين والمراقبين متمنيًا لهم دوام التوفيق، حيث شاركه في جولته كلا من عبد اللطيف عمران مدير مديرية التربية والتعليم، ومحسن الشامى مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالمحافظة.