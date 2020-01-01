تعرف على نصيحة "شعبة الذهب" بعد وصول سعر الجرام لـ 818 جنيه

Advertisements

قال وصفي أمين، رئيس شعبة المصوغات، إن سعر جرام الذهب وصل لـ818 جنيه تزامنًا مع الارتفاعات العالمية، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار الذهب، نابع من لجوء المستثمرين إلى الذهب، كملاذ آمن للإستثمار في ظل أزمة الذهب.



وتابع "أمين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن المواطن رغم ارتفاع أسعار الذهب، عليه أن لا يبيع ما في حوزته من الذهب، ويشتري بقدر الإمكان، متوقعًا ارتفاع أسعار الذهب في نهاية العام، معقبًا: "برقبتي المواطن يشتري ذهب، ولو مجبش حقه أنا هاخده منه".



وشهدت أسعار الذهب قفزة جديدة خلال التعاملات اليوم الثلاثاء، ليزيد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 8 جنيهات بسوق الصاغة ومحلات الذهب مقارنة بسعر أمس، وعالميًا سجل سعر المعدن الأصفر ذروة جديدة في تسعة أعوام مع تراجع الدولار والفضة تتخطى حاجز 20 دولارا.



أسعار الذهب فى مصر:



سعر جرام الذهب عيار 18: 699.50 جنيهًا



سعر جرام الذهب عيار 21: 816 جنيهًا



سعر جرام الذهب عيار 24: 932.50 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب: 6528 جنيهًا





أسعار الذهب عالميًا:



قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة أثناء التعاملات يوم الثلاثاء مسجلة أعلى مستوى لها في حوالي تسع سنوات بدعم من تراجع الدولار وتوقعات بمزيد من الإجراءات التحفيزية لإحياء الاقتصادات التي تعاني من تداعيات جائحة كوفيد-19.



وتخطت الفضة حاجز 20 دولارا للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى منذ يوليو تموز 2016.





وبحلول الساعة 1455 بتوقيت جرينتش، كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 1.1 بالمئة عند 1835.30 دولار للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ سبتمبر أيلول 2011 عند 1841.01 دولار.



وقال محللون إن الذهب يستمد قوة من تراجع الدولار الأمريكي على الرغم من تحسن معنويات السوق.



وهبط مؤشر الدولار 0.47 بالمئة أمام سلة من العملات الرئيسية مسجلا أدنى مستوياته في أكثر من أربعة أشهر.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 5.6 بالمئة الى 21.02 دولار للاوقية وهو أعلى مستوى لها منذ العشرين من يوليو تموز 2016.



