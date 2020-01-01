مواعيد مباريات الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي


تحدث الإعلامي محمد فاروق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهدد بفقدان رمضان صبحي لاعب الفريق والمعار من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في حالة الصعود على حساب الوداد.

ويلتقي الأهلي مع الوداد في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، خلال شهر سبتمبر المقبل.

وقال فاروق، خلال برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten":" الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حدد موعد مباريات دور نصف النهائى بطولة إفريقيا لتكون مباراة الذهاب أحد أيام 25 و26 سبتمبر".

وتابع:" وستكون مباراة العودة أحد أيام 2 أو 3 أكتوبر فيما ستقام المباراة النهائية يوم 10 أكتوبر المقبل.

وواصل: " من المقرر أن تنتهي إعارة رمضان صبحي مع الأهلي بداية شهر أكتوبر المقبل، وهو الأمر الذي سيهدد مشاركة اللاعب مع الأحمر في مباريات الحسم".

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