عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:23 م
الأهلي
الأهلي
علي نبوي
أعلن عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار هذا الموسم لصفوف طلائع الجيش إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"

وكتب جمال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" :"الحمد لله حتى يبلغ منتهاه إيجابي كورونا نسألكم الدعاء".

الجدير بالذكر أن عمرو جمال شارك في مباراة فريقه الودية الأخيرة أمام مصر المقاصة والتي فاز فيها بهدفين دون رد حيث صنع الهدف الثاني الذي سجله عمار حمدي.

ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودته:

1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.
2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.
3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.
4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.
5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.
6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.
7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.
8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.
9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.
10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.
11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.
12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.
13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.
14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.
15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.
16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.
17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.
18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.


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