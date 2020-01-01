مدرب جديد مرشح لقيادة برشلونة.. تعرف عليه

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة الإسباني حريص جداً على التعاقد مع نجمه السابق تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي للسد القطري ليتولى مسئولية تدريب الفريق في الموسم المقبل بدلاً من الإسباني كيكي سيتين.





وأفاد الإعلامي جوتا جوردي أثناء تقديمه لبرنامج التشيرنجيتو الإسباني بأن برشلونة يدرس إقالة كيكي سيتين المدير الفني الحالي للفريق بعد نهاية مشوار الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك بعد أن خسر البلوجرانا لقب الدوري الإسباني لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد.





وأكد الإعلامي جوتا جوردي أن أول شيء سيفعله برشلونة بعد دوري أبطال اوروبا هو الإتصال بتشافي.





وأشار الإعلامي جوتا جوردي إلى أن برشلونة سيواجه نابولي الإيطالي في 8 أغسطس المقبل على ملعب كامب نو في مباراة العودة في الدور ثمن نهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا علماً بأن تشافي جدد عقده مع السد حتى عام 2021.



