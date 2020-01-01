حلمي النمنم: الحياد وقت الأزمات خيانة (فيديو)

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، إنه يعترض على مصطلح الحياد في المطلق وحتى في الظروف العادية وليس في حالات الحرب وأن المحايد هو الميت فقط.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه عندما نتحدث في قضايا تمس أمن الوطن فالكل يجب أن يكون مع الوطن ومن يختلف عن ذلك فهو في حالة عدم توافق مع الوطن.

وتابع أنه أثناء حرب الاستنزاف تم تجنيد جاسوسة تدعى هبة سليم كانت تدعي الحياد وأنها تختلف مع عبد الناصر ولكن تصنيفها حاليا جاسوسة وخائنة فالحياد وقت الأزمات خيانة.

وأكد أن مساندة القيادة السياسية واجب وطني في ظل هذه الظروف والقيادة تتمثل في الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعه مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن المواطن المصري هو العمود الفقري للدولة منذ 2013 فهو من أزاح لإخوان وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحمل مشاق الاصلاحات الاقتصادية والمواطن لا خوف منه ولكن الخوف من التنظيمات وبعض الأفراد ولا يوجد لهم تأثير في الداخل.

وأوضح أن الوطن في خطر حقيقي وخطر وجودي في ظل الاضطرابات في ليبيا والتدخل التركي في ثوب إسلامي والهدف الأهم لهم مصر وإسقاط الدولة المصرية.

ودعا الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية، عملًا بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، أمس الاثنين، حضرها 510 من أعضاء المجلس، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

واستعارت الجلسة مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أول أمس الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.

وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الأمة وسيفها، ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والإقليمية، فلا الشعب يومًا خذل الجيش، ولا الجيش يومًا خذل الشعب.

وأكد مجلس النواب أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.

ووافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الثقافة مصر حلمي النمنم جلسه سريه القوات المسلحة الفجر الجيش المصري اجتماع مجلس الدفاع الوطني

أخبار تهمك

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير سطوع الشمس على كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

روسيا: نتوقع بدء إنتاج لقاح كورونا "تجاريا" في أغسطس المقبل

منذ أقل من ساعتين

شوبير يفجر مفاجأة عن قيمة صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

لأول مرة.. محافظتان تسجلان "صفر" إصابات كورونا خلال 24 ساعة

منذ 43 دقيقة

المثلوثي يدفع الزمالك لرفض نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعة

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

منذ حوالي 5 ساعات

مكالمة الخطيب تقرب هدف "فايلر" من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

5 ملايين جنيه تنهي صفقة جديدة للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ حوالي 11 ساعة

أول تحرك من الزمالك لخطف صفقة الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مصر لروسيا: سنتصدى لأي تدخلات أجنبية في ليبيا

منذ ساعة و 12 دقيقة

مدرب جديد مرشح لقيادة برشلونة.. تعرف عليه

منذ 42 دقيقة

صفقة تبادلية محتملة بين تشيلسي وبرشلونة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الأهلي يوافق على ضم نجم الفراعنة.. ويؤجل التعاقد مع «المحمدي» إلى هذا الموعد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موعد مباراة الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. مجلس النواب يفوض السيسي بإرسال قوات عسكرية خارج البلاد

"الديهي": مصر الدولة الوحيدة المهيأة للحفاظ على الأمن القومي العربي

بعد موافقة البرلمان.. عمرو أديب: "مصر مش بتهوش ولا بتهزر"

عمرو أديب: مصر لا تكون ميليشات.. والقبائل الليبية تستنجد بمصر من أيام عمر المختار (فيديو)

البرلمان: لم يعترض أي عضو على إرسال الجيش لمهام خارج البلاد

متحدث البرلمان عن "إرسال قوات خارج البلاد": أول قرار بإجماع كامل

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:20 م

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

03:01 م

أول تحرك من الزمالك لخطف صفقة الأهلي

05:11 م

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

08:27 ص

الأهلي يوافق على ضم نجم الفراعنة.. ويؤجل التعاقد مع «المحمدي» إلى هذا الموعد

05:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً