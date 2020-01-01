الطيب: اعتماد "التعليم الهجين" بالجامعات في العام الدراسي الجديد (فيديو)

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:43 م
ارشيفية
ارشيفية
شيماء حسن
كشف محمد الطيب، مساعد وزير التعليم العالي والمتحدث باسم الوزارة، عن تفاصيل اجتماع وزير التعليم العالي اليوم الاثنين بالمجلس الأعلى للجامعات للوقوف على آخر الاستعدادات قبل انطلاق العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر الجاري.

وقال الطيب في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "اليوم" إنه سيتم اعتماد التعليم الهجين كنظام للتعليم في العام الدراسي الجديد وهو مزيج بين التعليم وجها لوجه والتعلم عن بعد وهو ما سيعمل على تقليل الكثافات داخل الجامعات فضلًا عن الاستفادة القصوى من البنية التحتية للجامعات.

وأشار إلى توقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات بقيمة 4 مليارات و700 ألف جنيه من أجل إتاحة العديد من الخدمات الالكترونية وتحسين جودتها، مؤكدًا على سير الامتحانات بصورة طبيعية مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية. 

وأوضح مساعد وزير التعليم العالي والمتحدث باسم الوزارة، أنه خلال الاجتماع تم اعتماد قواعد أعمال التنسيق لجميع شهادات الثانوية بنفس قواعد كل عام من دون أي تغيير عن السنوات السابقة، لافتًا إلى أن بداية امتحانات القدرات بداية من 8 وحتى أغسطس المقبل. 

وقال أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي، في وقت سابق، إنه تم إعداد دراسة لوضع استراتيجية لما بعد كورونا، مؤكدًا أن المستقبل سيكون في التكنولوجيا والبدائل التعليمية المتقدمة من التعلم الرقمي والجامعات الذاتية وجامعات الجيل الرابع.

وأضاف "عاشور" في لقائه ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" أن هناك ترحيبًا كبيرًا بفكرة التعليم البديل، ومن المتوقع أن يكون هناك نسب مساوية لحضور الطالب إلى الجامعة وتلقيه التعليم "أون لاين".

وأشار نائب وزير التعليم العالي، إلى أنه خلال أزمة كورونا تم رفع 80% من المقررات على شبكات الإنترنت، وأكثر من 70% من الطلاب تفاعلوا مع النظام.

وأوضح أنه مهما قامت الدولة بتوسعات وإنشاءات فإنه من الصعب استيعاب عدد الطلاب بعد 10 سنوات، موضحا أن الزيادة تصل إلى مليون و500 ألف طالب، إلى جانب ثلاثة ملايين حالية.

وكشف، عن فرص العمل المستقبلية في قطاعات التعليم المختلفة، وكانت في قطاعات الصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك وفقًا لاستبيان قامت به الوزارة للتعليم بعد كورونا، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة الفرصة بتخصصات الصحة والتكنولوجيا خلال الفترة المقبلة من خلال الاهتمام بالتخصص وإنشاء كليات تتلاءم مع هذين القطاعين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم وزارة التعليم خالد عبد الغفار التعليم عن بعد التعليم الهجين

أخبار تهمك

المثلوثي يدفع الزمالك لرفض نجم بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

أول تحرك من الزمالك لخطف صفقة الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

"الفجر الرياضي" ينفرد بتفاصيل بجلسة فايلر مع أمير توفيق.. وموقف السويسري من الصفقات

منذ أقل من ساعة

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

5 ملايين جنيه تنهي صفقة جديدة للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

منذ حوالي 5 ساعات

مكالمة الخطيب تقرب هدف "فايلر" من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية محتملة بين تشيلسي وبرشلونة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مدرب جديد مرشح لقيادة برشلونة.. تعرف عليه

منذ 38 دقيقة

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير سطوع الشمس على كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يوافق على ضم نجم الفراعنة.. ويؤجل التعاقد مع «المحمدي» إلى هذا الموعد

منذ ساعتين

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ حوالي 11 ساعة

موعد مباراة الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مصر لروسيا: سنتصدى لأي تدخلات أجنبية في ليبيا

منذ ساعة و 8 دقيقة

لأول مرة.. محافظتان تسجلان "صفر" إصابات كورونا خلال 24 ساعة

منذ 38 دقيقة

روسيا: نتوقع بدء إنتاج لقاح كورونا "تجاريا" في أغسطس المقبل

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع اللجنة العليا للمشروعات القومية

عاجل.. إلغاء الامتحانات بجامعة القاهرة

"التعليم العالي": 4.3 مليار تكلفة التحول التكنولوجي للدراسة بالجامعات

"الأزهر والتعليم والجامعات".. قائمة كاملة بمواعيد امتحانات نهاية العام

خلال اجتماع الحكومة.. التفاصيل الكاملة لخطة التعامل مع العام الدراسي المقبل

وزير التعليم العالي يستعرض خطة التعليم الهجين للعام الدراسي المقبل

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:20 م

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

03:01 م

أول تحرك من الزمالك لخطف صفقة الأهلي

05:11 م

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

08:27 ص

الأهلي يوافق على ضم نجم الفراعنة.. ويؤجل التعاقد مع «المحمدي» إلى هذا الموعد

05:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً