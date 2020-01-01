بعد نهاية الليجا.. كشف حساب برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم (أرقام)





اختتمت منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا"، والذي توج فريق ريال مدريد بلقبها للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه، بعدما تصدر ترتيب البطولة برصيد 87 نقطة.





أما فريق برشلونة "حامل لقب" الليجا بالموسم الماضي، فشل الاحتفاظ بلقبه هذا الموسم، حيث احتل المرتبة الثانية في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة، خلف "البطل" ريال مدريد بـ 5 نقاط كاملة.





ماذا قدم برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم؟

خاض برشلونة 38 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، فاز في 25 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر 6 مباريات، سجل لاعبو البرسا 86 هدفًا وهو صاحب أقوي هجوم بالبطولة، بينما استقبلت شباكه 38 هدفًا، وحصد الفريق 82 نقطة، من أصل 114 نقطة مستحقة بالبطولة.





أكبر انتصار حققه نادي برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم كان بنتيجة 5 – 0 وتكرر مرتين، الأولي على حساب فريق إيبار بالجولة 25، والثانية أمام فريق ألافيس بالجولة الأخيرة من البطولة.





خسر برشلونة 6 مباريات بالدوري الإسباني هذا الموسم جاءت أمام كل من، أتليتك بلباو 1-0، غرناطة 2-0، ليفانتي 3-1، ريال مدريد 2-0، فالنسيا 2-0، أوساسونا 2-1، بينما تعادل في 7 مباريات (5 إيجابي – 2 سلبي).



