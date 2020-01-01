النصر يفقد نجمي الفريق أمام الهلال بالدوري السعودي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:54 م
بوابة الفجر
كشفت تقارير صحفية سعودية، أن النصر سيفقد ثنائي الفريق عمر هوساي وعبد الله مادو، في مباراته أمام الهلال في الخامس من أغسطس المقبل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، بسبب الإصابة.

وذكرت صحيفة"الاقتصادية" السعودية، اليوم الثلاثاء، أن هوساوي عاودته آلام الساق مجددا، وذلك بعد فترة من إجرائه لعملية جراحية سابقة، حيث سيحتاج لشهر أو أكثر للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وتابعت أن مادو سيحتاج لفترة قصيرة للعودة مجددا للمشاركة مع الفريق، لكنه لن يكون جاهزا لمواجهة الهلال في ديربي الرياض.

وتعود منافسات الدوري السعودي في الرابع من أغسطس المقبل، بعد غياب طويل بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

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