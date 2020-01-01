سلاف فواخرجي تبهر متابعيها بشعر أحمر

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أبهرت الفنانة سلاف فواخرجي، متابعيها من خلال مشاركتها صورة ظهرت فيها بشعر أحمر قصير وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "فواخرجي" تعليقا على الصورة قائله: "شكرا هاشم"، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "الراب من عندو يحميك"،"القمر"ز



ومن المنتظر عرض مسلسل "شارع شيكاغو" والتي تشارك فيه سلاف فواخرجي بدور "ميرامارا" ويتحدث عن الشارع السوري.



ويشارك في بطولة مسلسل "شارع شيكاغو" الفنانة مهيار خضور وجوان خضر،وهو إخراج محمود عبد العزيز.



وكانت قد انتهت سلاف فواخرجي من تصوير مشاهدها في مسلسل "خط ساخن" مع حسين فهمي ونضال الشافعي.