رينو تكشف عن موديلات هجينة من Clio وPlug-in وCaptur (المواصفات والأسعار)

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:20 م
بوابة الفجر
قدمت شركة رينو مجموعة موديلات هجينة من Plug-in من Megane وCaptur، وClio، بمحرك بنزين سعة 1.6 لتر وبقوة 67 كيلووات/91 حصان، والذي تتضافر جهوده مع محركين كهربائيين وبطارية.

موديل Clio الهجين
- كشفت الشركة الفرنسية عن سعر Clio الهجين حيث يصل لـ21 ألف و 875 يورو أي ما يعادل 400 ألف جنيه مصري تقريبًا.
- وتولد المحركات الكهربائية في موديل Clio قوة 15 كيلووات/20 حصان و36 كيلووات/49 حصان مع بطارية سعة 1.2 كيلووات ساعة.
- ويقدم النظام الهجين في Clio قوة 103 كيلووات/140 حصان، مع بطارية سعة 2,1 كيلووات ساعة مع مدى سير بضعة كيلومترات، وبسرعة لا تزيد عن 75 كلم. 
- معدل الاستهلاك في موديل Clio يبلغ 3.6لتر/100 كلم.

موديل Captur الهجين
- أكدت شركة رينو أن موديل Captur يصل سعره إلى 32 ألف و753 يورو أي حوالي 599 ألف جنيه مصري.
- المحركات الهربائية في موديلات Captur  تولد قوة 25 كيلووات/34 حصان و49 كيلووات/67 حصان، مع بطارية سعة 9.8 كيلووات ساعة.
- وينخفض الاستهلاك القياسي فـي Captur إلى 1.5 لتر/100 كلم.

موديل Megane الكومبي
- ووفقا للشركة، فإن موديل Megane الكومبي يبلغ سعره حوالي 34 ألف و 108 يورو أي حوالي 625 ألف جنيه.
- أما المحركات الهربائية في موديلات Mégane تولد قوة 25 كيلووات/34 حصان و49 كيلووات/67 حصان، مع بطارية سعة 9.8 كيلووات ساعة.
- معدل الاستهلاك يبلغ 1.3 لتر/100 كلم.

موديل Plug-in الهجين
- قوة النظام في موديلي Plug-in تبلغ 116 كيلووات/158 حصان، وتتيح الوصول إلى سرعة قصوى 135 كلم/س، ومدى سير 52 كلم.

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