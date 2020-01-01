الوفد: نؤيد خطوات القيادة السياسية للدفاع عن الأمن القومي

ثمنت لجنة العلاقات الخارجية بحزب الوفد، موافقة مجلس النواب على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال من جانب ميلشيات إجرامية مسلحة أو عناصر إرهابية الأجنبية لحين انتهاء مهمة القوات.





وأيدت اللجنة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بشكل كامل كل خطوات القيادة السياسية، والقوات المسلحة، للحفاظ على أمن البلاد القومي، والتي لا تقبل الاعتداء أو التفريط في حقوق البلاد، مؤكدة أن القوات المسلحة الباسلة قادرة على ردع أي خطر أو تهديد من الممكن أن يتعرض له أمن البلاد القومي والتصدي لأي ميلشيات إجرامية مسلحة أو عناصر إرهابية هدفها زعزعة الاستقرار في المنطقة خاصة من الناحية الغربية.





وقال بيان اللجنة:«إن بلادنا وقيادتها دائما تحمي ولا تهدد، وتصون ولا تبدد، وأن جيشنا جيش رشيد يحافظ على حقوق الجوار وفقًا للمواثيق الدولية والإقليمية»، مضيفًا أن تلك هي سياسة الحزب المعلنة والتي أكدها رئيس الحزب في بيان رأي الحزب وموقفه من إرسال قوات خارج الحدود طبقا للمادة 152 من الدستور، أن الحزب وقياداته وكافة أفراده يؤيدون قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ويفوضونه في اتخاذ ما يراه لازمًا للحفاظ على الأمن الوطني المصري والليبي.





مجلس النواب يفوض السيسي بإرسال قوات عسكرية خارج البلاد





وأعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإرسال قوات عسكرية خارج البلاد، وذلك بالتزامن مع طلب من الجيش الليبي والبرلمان الليبي، ومشايخ وأعيان القبائل الليبية، بتفويض الرئيس السيسي والجيش المصري للتدخل في الأراضي الليبية لمواجهة الغزو التركي.





ودعا رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية عملًا بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، حضرها 510 من اعضاء المجلس، وذلك في مساء أمس الإثنين 20 يوليو الجاري، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.





حضر الجلسة التاريخية وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.





وخلال الجلسة تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح قبل أمس الاحد برئاسة رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الأمة وسيفها، ورعايتها الامينة للثوابت الوطنية والعربية والاقليمية، فلا الشعب يومًا خذل الجيش، ولا الجيش يومًا خذل الشعب.





وأكد مجلس النواب أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام لكنها لا تقبل التعدي عليها او التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من اي خطر او تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.



