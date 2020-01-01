السيسي: تمنياتي بالشفاء العاجل لأخي أمير دولة الكويت

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تمنياته بالشفاء العاجل للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.





وكتب السيسي، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، "أدعو الله بالشفاء العاجل لأخي سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وأن يرده سالما معافى لجموع شعبه والأمة العربية، سائلا المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية".