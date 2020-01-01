5 هدايا من الحكومة للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى.. تعرف عليها

عدة هدايا أعلنت عنها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، مقدمة للمصريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذي يهل علينا خلال الأيام المقبلة، وذلك ضمن قرارات الحكومة للتسهيل على المواطنين في ظل قدوم العيد وسط إجراءات استثنائية بسبب فيروس كورونا.





وفي وقت سابق، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدٍ الأربعاء، هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1441 هجرية، وأن ‎وقفة عرفات يوم الخميس 30 من يوليو الجاري، وبالتالي ف‎أول أيام عيد الأضحى سيكون الجمعة 10 من ذي الحجة الموافق 31 يوليو ‪2020‬م.





إجازة عيد الأضحى المبارك



ومن المتوقع أن تعلن الحكومة موعد الإجازة الرسمية للعيد تبدأ من الخميس 30 يوليو الموافق وقفة عرفات حتى الثلاثاء الموافق 3 أغسطس للعاملين في الحكومة والقطاع العام، على أن تكون للقطاع الخاص حتى 2 أغسطس.

تقديم موعد صرف المرتبات



كما بدأت وزارة المالية الساعات الأخيرة صرف مرتبات شهر يوليو الجاري للعاملين بالوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، وجاء تقديم موعد صرف المرتبات بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي الجديد 2020-2021، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

فبدأت وزارة المالية صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين في 35 وزارة وهيئة يوم أمس 20 يوليو، ثم بدأت اليوم صرف مرتبات 21 وزارة، ثم ستبدأ صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات غدا الأربعاء يوم 22 يوليو.

صرف معاشات قبل العيد



وتبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى المبارك تيسيرا على أصحاب المعاشات، بداية من الخميس المقبل، وبذلك فإن جميع المعاشات ستكون متاحة صباح الخميس القادم في الحسابات البنكية وماكينات الصراف الآلي atm، ويمكن لكل أصحاب المعاشات الصرف من ماكينات الصرف الآلي صباح ذلك اليوم.

600 جنيه.. مكافأة بجامعة بني سويف



وعلى مستوى الجامعات أصدر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، قرارا بصرف مكافأة 600 جنيه لجميع العاملين الثابتين والمؤقتين والمراكز والوحدات التابعة للجامعة وجميع الكليات، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تيسيرا على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة، لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم في العيد.

فتح المجازر بالمجان