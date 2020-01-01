هيئة قضايا الدولة تهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

هنأ المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة التي حرر فيها الجيش المصري الوطن العزيز من قيود الاحتلال الأجنبي والاستعمار وأعادت للشعب حريته واستقلاله.





وقال في بيان صحفي: بهذه المناسبة العزيزة لا يسعنا إلا أن نرفع أيادينا بالدعاء لقائد هذه الأمة وجيشها العظيم أن يُسدد الله خُطاهم وأن ينصرهم نصرًا عزيزًا مؤزرًا على كل من يتربص لهذا الوطن الغالي بسوء إنه سميعٌ مجيبُ الدعاء.. حفظ الله مصر قيادة وشعبًا من كل سوء ورد كيد الكائدين وحقد الحاقدين، وحفظ جيشنا خير أجناد الأرض من كل شر، مؤكدين دعم رجال الهيئة لما تقوم به القيادة السياسية من إجراءات لحماية الوطن من أعدائه في الداخل أو الخارج، وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار والازدهار لوطننا الغالي مصر، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.













رفضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة "تعليم "، طعن طالب بكلية طب أسنان بجامعة أوكرانيا، كان يعمل فنى أسنان لتحويله لطب أسنان المنصورة، وألزمته المحكمة بالمصروفات.

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وتبين للمحكمة، أن الطاعن حصل على الثانوية العامة في العام الدراسي 19951996 بنسبة 64%، والتحق بالمعهد الفني الصحي وتخرج فيه عام 1998، وعين بوظيفة فني صناعة أسنان بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة عام 1998، وظل على رأس عمله حتى ٢٠١٤ وتقدم بطلب إلى رئيس جامعة المنصورة التمس فيه الموافقة على قبول تحويله من الفرقة الأولى بكلية طب الأسنان بجامعة إيفا نوفر إنكفسك بدولة أوكرانيا إلى الفرقة الأولى بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة؛ كونه مقيدًا بالفرقة الأولى بكلية طب الأسنان بجامعة إيفا نوفر إنكفسك في العام 20142015، وثمة اضطرابات بدولة أوكرانيا.





إلا أن جامعة المنصورة رفضت طلبه، واستندت الي أن الطاعن لم يثبت قيده بالجامعة الأجنبية المنوه عنها في تاريخ صدور أي من قراري المجلس الأعلى للجامعات الصادرين بتاريخي 2342014 و2382014، وأنه لم يحصل على الحد الأدنى المقرر للقبول بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، إذ حصل على نسبة 64%، والحد الأدنى للقبول بهذه الكلية في هذه السنة 93،625%، ولا يوجد أي دليل دامغ قاطع على قيد الطاعن بكلية طب الأسنان بجامعة إيفا نوفر إنكفسك في تاريخ سابق على 2382014، بل إن الطاعن كان موجودًا على رأس عمله بجامعة المنصورة حتى 3182014، ولم يسافر إلى دولة أوكرانيا قبل هذا التاريخ في عام 2014 إلا لمدة أربعة أيام وليس ثمة مستند واحد يدل دلالة قاطعة على قيده بالكلية المزعومة في هذا التاريخ.





وأضافت المحكمة، أنه لم يسافر بعد ذلك إلى دولة أوكرانيا إلا في اليوم ذاته الذي تقدم فيه بطلب لتحويله إلى كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، وهو الأمر الذي يشير صراحة إلى إقدام الطاعن على الالتحاق بكلية طب الأسنان بجامعة إيفا نوفر إنكفسك بدولة أوكرانيا وهو على بينة من الظروف والاضطرابات التي تمر بها تلك الدولة، والتي دأب على السفر إليها أعوامًا عديدة، وفقًا لما تنطق به شهادة تحركاته، مما لا يجب استثنائه من شرط الحصول على الحد الأدنى للقبول بالكلية التي يرغب في التحويل إليها استنادًا إلى حالة الضرورة، ويصبح قرار رفض طلب تحويله قائمًا على سببه الذي يبرره، متفقًا وصحيح القانون بمنأى عن الإلغاء، ويضحى طلب إلغائه مبرر بالرفض.

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واستندت المحكمة علي حظر المشرع التحويل من جامعات أو معاهد أجنبيه لجامعات مصرية، إلا إذا كان الطالب حاصلًا في الشهادة الثانوية العامة على الحد الأدنى المقرر للقبول بالكلية المراد التحويل إليها سنة حصوله عليها، وعلة ذلك أن هؤلاء الطلاب لم يخضعوا لدى التحاقهم بالجامعات الأجنبية أو غير الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه لمعيار المجموع الكلي لدرجات الشهادة الثانوية.



