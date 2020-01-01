الكويت تسجل 671 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 03:01 م
الصحة الكويتية
الصحة الكويتية
وكالات

أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 671 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وبحسب وزارة الصحة الكويتية، ارتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 60434 حالة، ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

 

وفي وقت سابق، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، أن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

 

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، أن حالات الإصابة الـ 836 السابقة تضمنت 549 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 67ر65 في المئة و287 حالة لغير الكويتيين بنسبة 33ر34 في المئة.

 

 

 

 وكانت وزارة الصحة في الكويت، أعلنت في وقت سابق عن تسجيل 478 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وبحسب وزارة الصحة الكويتية، وصل إجمالي الحالات المصابة بالفيروس إلى 54058 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 386 حالة وفاة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

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