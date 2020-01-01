رئيس الوزراء في "سانت كاترين" تنفيذاً لتكليفات الرئيس ببدء تطويرها

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:17 م
بوابة الفجر
الفجر
وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، في مستهل زيارة موسعة، يُرافقه خلالها وفدٌ كبير من الوزراء، يضمُ: الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وتأتي هذه الزيارة الهامة بهدف التعرف عن قرب على الاحتياجات التنموية لمدينة سانت كاترين، ووضع تصور واضح لخطط تنفيذ أعمال التطوير في مختلف القطاعات، وذلك في ضوء تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة خلال افتتاح مشروع "الأسمرات ٣"، بالعمل على تطوير مدينة سانت كاترين، وإقامة مدينة سانت كاترين الجديدة، لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة، ذات الطابع الأثري والديني والبيئي معًا، تماشيًا مع اتجاهات التنمية المستدامة.

وفور وصوله إلى مطار سانت كاترين، تفقد رئيس الوزراء سائر أرجاء الميناء الجوي، واستمع من وزير الطيران إلى شرح حول أعمال التطوير التي يحتاجها المطار، لتأهيله لاستقبال الرحلات الداخلية والخارجية، من خلال رفع كفاءة التشغيل ومضاعفة المساحة الكلية لزيادة القدرة الاستيعابية للمطار، مع تهيئة المطار لاستقبال الطائرات ليلًا، وإنشاء صالة وصول ومغادرة متكاملة، وتغطية طريق المطار بالكاميرات.

من جانبه، كلف رئيس الوزراء بتنفيذ خطة للتطوير الشامل لمطار سانت كاترين، وتوسعته ورفع كفاءة صالة المطار، وتهيئته ليعمل على مدار الـ٢٤ ساعة.

وكلف مدبولي بأن تتولى وزارة الاتصالات التنسيق لتغطية محيط المطار وطريق المطار بخدمات جيدة للتليفون المحمول.

وأكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بتطوير مطار سانت كاترين، بما يخدم دفع الحركة السياحية نحو هذه المنطقة الخلابة التي تتمتع بمزايا عديدة تجعلها مؤهلة لتكون مقصدًا هامًا للسياحة الدولية للتمتع بالمناطق الطبيعية، والاستشفاء، والاستمتاع بالروحانيات في المناطق المقدسة ذات الأثر الغالي في نفوس معتنقي الديانات السماوية الثلاث.
رئيس الوزراء في "سانت كاترين" تنفيذاً لتكليفات الرئيس ببدء تطويرها
رئيس الوزراء في "سانت كاترين" تنفيذاً لتكليفات الرئيس ببدء تطويرها
رئيس الوزراء في "سانت كاترين" تنفيذاً لتكليفات الرئيس ببدء تطويرها
رئيس الوزراء في "سانت كاترين" تنفيذاً لتكليفات الرئيس ببدء تطويرها
رئيس الوزراء في "سانت كاترين" تنفيذاً لتكليفات الرئيس ببدء تطويرها
رئيس الوزراء في "سانت كاترين" تنفيذاً لتكليفات الرئيس ببدء تطويرها

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