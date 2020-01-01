طلاب الثانوية العامة بقنا: الحمدلله هم وانزاح والجبر كان سهل وبسيط

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:06 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
أعرب طلاب الثانوية العامة بمحافظة قنا، عن فرحتهم لسهولة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، مشيرين إلى سهولة الأسئلة وأنا جاءت من كتاب المدرسة.

ويقول محمود منتصر، طالب بالشهادة الثانوية العامة، شعبة علمي رياضة، أن الأسئلة بها جزئيات من بين السطور فى الكتاب ولكن سهولة الأسئلة عوضت صعوبة امتحان التفاضل والتكامل، معربًا عن سعاته قائلا "هم الثانوية انزاح الحمدلله خلصنا على خير".

ويتابع عمرو أبوزيد، طالب بالشهادة الثانوية العامة، شعبة علمي رياضة، أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولم يكن أحد يتوقع أنه بالسهولة التي جاء بها، وأن المسائل التي جاءت في الامتحان كانت بطريقة مباشرة، دون غموض، مشيرا إلى أن الطالب الذي ذاكر من الكتاب المدرسي، يستطيع الإجابة على جميع الأسئلة.

وعزز رجال مركز شرطة نجع حمادي ووحدة مرور نجع حمادي، شمالي قنا، من تواجدهم أمام لجان الشهادة الثانوية، بإشراف اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، والعميد عمرو شاهين مدير إدارة مرور قنا، لمنع تكدس السيارات بمحيط المدارس التي تستقبل طلاب الثانوية.

وقامت الأجهزة الأمنية بقيادة العميد عبدالحميد بدر، مأمور مركز شرطة نجع حمادي، بالتنسيق مع وحدة المرور، لوضع صدادات حديدية وتطويق المنطقة بحرم آمن، وعمل أنبوب لمنع الزحام والتكدسات، لمسافة 50 مترًا ومنع الاقتراب من مقار اللجان الامتحانية لغير الطلاب والمراقبين، للحد من تكدس أولياء الأمور.

كما أمن رجال وحدة مرور نجع حمادي، بقيادة المقدم حاتم البحيري، رئيس الوحدة، والنقباء وائل عبدالفتاح وهشام وهب الله، الطرق والمسارات التي تؤدي لكافة المدارس التي تشهد امتحانات الثانوية العامة والأزهرية، كما عززوا من تواجدهم بالشوارع، لتسيير حركة الطرق، وضمان وصول الطلاب بسهولة ويسر، وعدم وجود أية اختناقات بمحيط المدارس.

بينما اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأحد الماضي، نتيجة تقدير العينة العشوائية لمادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية علوم بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019_2020 (الدور الأول).

جاء ذلك عقب الاجتماع الذى عقد عبر شبكة الفيديوكونفرانس، مع موجهى عموم المادة ومشرفي التقدير على مستوى جميع مقرات التقدير، لمناقشة وجهة نظر الموجهين في مستوى الامتحان وتوضيح أي نقاط قد تكون في مصلحة الطلاب، وفي ضوء هذا الاجتماع تم البدء أمس في تقدير العينة العشوائية.

وكما جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الكيمياء، البالغ عددها 15 ألف و634 ورقة، أسفرت عن نجاح 13488طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 86.3%.
طلاب الثانوية العامة بقنا: الحمدلله هم وانزاح والجبر كان سهل وبسيط
طلاب الثانوية العامة بقنا: الحمدلله هم وانزاح والجبر كان سهل وبسيط
طلاب الثانوية العامة بقنا: الحمدلله هم وانزاح والجبر كان سهل وبسيط
طلاب الثانوية العامة بقنا: الحمدلله هم وانزاح والجبر كان سهل وبسيط
طلاب الثانوية العامة بقنا: الحمدلله هم وانزاح والجبر كان سهل وبسيط
طلاب الثانوية العامة بقنا: الحمدلله هم وانزاح والجبر كان سهل وبسيط

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نتيجة الثانوية العامة 2020 مصر قنا امتحان الجبر للثانوية العامة

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