زوجة الفنان المنتصر بالله تكشف عن آخر تطورات حالته الصحية

كشفت عزيزة كساب، زوجة الفنان المصري المنتصر بالله، أمس الاثنين، آخر تطورات حالته الصحية اللفنان الكبير.





وقالت عزيزة كساب إن حالته الصحية مستقرة وتحسنت عما قبل، لافتةً إلى أنه اضطر إلى إيقاف جلسات العلاج الطبيعي منذ فترة بسبب تفشي فيروس كورونا، ولذلك فهو يقضي أغلب الوقت نائماً





وأشارت زوجة المنتصر بالله إلى أن حالته النفسية قد تأثرت بالسلب، موضحةً أنه حياته السابقة كانت حافلة بالحركة والنشاط.





وذكرت أنه يتابع البرامج التلفزيونية، لكنها حرصت على عدم إخباره بوفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي منعاً لتأثر حالته الصحية، مؤكدةً أنه لا يعلم حتى الآن بوفاة فاروق الفيشاوي وجورج سيدهم.