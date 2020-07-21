جاريث بيل مستمر مع ريال مدريد

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:02 ص
جاريث بيل
جاريث بيل
وكالات
أكد جوناثان بارنيت وكيل أعمال الويلزي جاريث بيل أن موكله سيبقى في ريال مدريد بعد التتويج بلقب الدوري الإسباني.

وأكد بارنيت، أن بيل لن يرحل عن ريال مدريد، رغم خروجه من حسابات المدير الفني للفريق الملكي، الفرنسي زين الدين زيدان.

وقال وكيل بيل، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "بيل لن يذهب إلى أي مكان، ويتبقى في عقده سنتان، وهو سعيد جدا بالحياة في مدريد".

وشدد بارنيت على أنه لا يفكر حتى في خروج لاعبه على سبيل الإعارة إلى فريق آخر، قائلا: "غاريث هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، وأفضل اللاعبين في العالم لا تتم إعارتهم".

وتابع: "في الصيف الماضي، قدم له جيانغسو سونينغ الصيني عرضا للعب له، لكن ريال مدريد أجهض العملية عندما علم أن الفريق الصيني غير مستعد لدفع قيمة الانتقال.. في الصيف الحالي ليس هناك الكثير من الأندية التي يمكنها التعاقد مع بيل".

وتراجع مستوى الجناح الويلزي بشكل رهيب خلال الموسمين الأخيرين، حيث كان في بادئ الأمر يغيب عن مباريات الفريق الملكي لكثرة إصاباته وتجددها، ولكن بعد تعافيه، أصبح يستبعد من تشكيلة الريال الأساسية لأسباب فنية، وفي بعض الأحيان لأسباب انضباطية.

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