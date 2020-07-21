كاريكاتير كاريكاتير طيارة الأرواح الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:48 ص بريشة محمد سلطان Advertisements أخبار تهمك الصحة تطمئن المواطنين بشأن فيروس كورونا منذ حوالي 3 ساعات الأهلي ينسحب من الصفقة الكبرى منذ حوالي 6 ساعات عاجل| بـ"الإنجليزية".. بيان للبرلمان بشأن إرسال قوات إلى ليبيا منذ حوالي 10 ساعات عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة إلى الإمارات بشأن "مسبار الأمل" منذ حوالي 12 ساعة عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى منذ حوالي 16 ساعة تصريح غير متوقع.. بركات يصدم جماهير الأهلي بشأن لقب نادي القرن منذ حوالي 10 ساعات مرتضي يتدخل بنفسه.. صفقة كبرى في الطريق إلى الزمالك منذ حوالي 8 ساعات سبب سرية جلسة تفويض الرئيس بإرسال قوات لمهام قتالية خارج البلاد منذ ساعتين و 36 دقيقة عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية منذ حوالي 3 ساعات الأهلي يحدد شرطه الوحيد للتخلي عن مروان محسن منذ ساعتين و 7 دقيقة برشلونة يستعيد نجمه قبيل موقعة نابولي المرتقبة منذ أقل من ساعتين أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا منذ حوالي 20 ساعة الخطيب يقترب من حسم صفقة القاطرة البشرية لصالح الأهلي منذ حوالي 14 ساعة الأهلي يقترب من حسم مصير الجوكر منذ ساعتين و 37 دقيقة ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام مانشستر سيتي منذ ساعتين و 9 دقيقة الزمالك يُهدد بخطف صفقة الأهلي الكبرى.. تعرف على التفاصيل منذ حوالي 15 ساعة