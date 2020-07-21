موقع يوضح هدف زيارة وزير الدفاع التركي الحقيقي إلى قطر

أثارت زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى قطر، وإعلان استقبال الأمير تميم بن حمد آل ثاني له بالعاصمة الدوحة، عدة شكوك حول أهداف الزيارة في وقت حساس يمر به الشرق الأوسط

وقد كشف موقع "ليبيا ريفيو" الناطق بالإنجليزية، أن الزيارة كانت على الأرجح مرتبطة بالملف الليبي الذي يشهد تطورات سريعة على المشهدين السياسي والعسكري.

وكانت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، نشرت يوم الأحد الماضي تغريدة تقول، إن أمير قطر، تميم بن حمد استقبل في الدوحة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

ولفت إلى أن زيارة أكار المفاجئة إلى قطر تأتي غداة إصدار وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) تقريرا يكشف أن تركيا أرسلت ما بين 3500 و3800 مرتزق إلى ليبيا لدعم مليشيات حكومة فايز السراج، في إشارة إلى المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا.

ونوه بأن ما كشفه التقرير الأمريكي عن انتهاكات النظام التركي وإرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا، كان قد كشف عنه بالفعل في العديد من التقارير المحلية والدولية السابقة.