التعليم تنفي تسريب امتحان الجبر والهندسة قبل بدء اللجنة

نفت وزارة التربية والتعليم، حقيقة ما تم تداوله على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من صور لامتحان اليوم الثلاثاء، لطلاب الثانوية العامة.





وأكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، في بيان منذ قليل، أنه لا صحة لهذه الصور ولا علاقة لها بالامتحان الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم وهي صور لامتحانات الأعوام السابقة.





وأهابت الوزارة بالطلاب وأولياء الأمور، عدم الانسياق وراء تلك الصفحات التي من شأنها إثارة البلبلة.





وبدأ طلاب الثانوية العامة، صباح اليوم الثلاثاء، التوافد على اللجان لأداء امتحان الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) في آخر أيام امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.





وينتهي مارثون الثانوية العامة اليوم الثلاثاء الموافق ٢١ يوليو الجاري، وهو عام استثنائي حيث تم عقد الامتحانات في ظل ظروف كورونا وسط تعقيم هائل داخل اللجان علي مستوي جمهورية مصر العربية ويخوض طلاب الصف الثالث الثانوي امتحان الجبر والهندسة الفراغية وتعتبر شعبة علمي رياضة هي أخر شعبة تمتحن في الشهادة الثانوية غدا.





وكانت عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع موجهي عموم ومشرفي التقدير لمادة علم النفس والاجتماع على مستوى الجمهورية، لمناقشة إجراءات تصحيح العينة العشوائية لامتحان مادة علم النفس والاجتماع للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.





وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، بالحضور، مؤكدًا أن هدف الاجتماع مناقشة مضمون الامتحان وتوحيد نموذج الإجابة ومنهجية التصحيح، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.





وأكد الدكتور رضا حجازي على ضرورة الاتفاق علي القواعد الأساسية للتقدير لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للسادة المقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا.





وشدّد الدكتور رضا حجازي على الالتزام بالدقة في عمليات تقدير الدرجات وأعمال رصد ومراجعة أوراق إجابات الطلاب حرصًا على حقوق ومصلحة الطلاب، ومراعاة دقة تصحيح أسئلة الاختيار من متعدد فإذا كانت تظليل الطالب علي إجابتين بدون شطب على أي إجابة فلا يحسب له هذا السؤال، أما إذا قام الطالب بشطب إجابة منهما فيتم تصحيح الإجابة المظللة وإعطائه الدرجة عليها، أما إذا أجاب الطالب على سؤال وتم اختيار إجابة، ثم جاء في المسودة وكتب إجابة أخرى لنفس السؤال فلا يحسب له هذا السؤال.





وأوضح أنه عند كتابة الطالب إجابتين في الأسئلة المقالية يتم تصحيح الإجابتين ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى، وكذلك تصحيح أي اجابة بالمسودة.





ووجه رئيس عام الامتحانات السادة مراجعى التصحيح بوضع علامة المراجعة بعيدة عن الدرجة التى وضعها المصحح حتى تظل الدرجة واضحة، مشددًا علي مراجعتهم الإجابات ودرجات الجمع التي وضعها المصححين، وضرورة مراجعة جمع جزئيات كل مجموعة حتي لا يحدث خطأ في الجمع لكى تتم عملية التقدير بدقة وعدالة.





وخلال الاجتماع قامت لجنة وضع الامتحان بمناقشة أسئلة الامتحان مع مشرفى عموم التقدير لمادة علم النفس، والذين أقروا باحتواء الامتحان على جميع المستويات المعرفية وأن الامتحان شامل لجميع أجزاء المنهج ومتدرج من مستوي السهولة والصعوبة، وملائم لجميع الطلاب، والأسئلة واضحة الصياغة، ومراعاة الفروق الفردية، والإجابات من داخل الكتاب المدرسي، وعليه سيتم البدء في تقدير درجات العينة العشوائية لمادة علم النفس والاجتماع يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2020.



