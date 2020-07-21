برشلونة يستعيد نجمه قبيل موقعة نابولي المرتقبة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:00 ص
برشلونة
برشلونة
محمد الدمتناوي
تلقى نادي برشلونة خيرًا سارًا، قبل مواجهة نابولي المرتقبة في إياب دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره نابولي، يوم الثامن من أغسطس المقبل، على أرضية ملعب كامب نو.

حيث استعاد برشلونة خدمات مدافعه الفرنسي كليمنت لينجليت، بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها في منطقة العانة.

وتعرض لينجليت للإصابة خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس الأخيرة في ختام مباريات الدوري الإسباني ولم يستطع اللاعب استكمال اللقاء وخرج في بداية الشوط الثاني.

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نابولي لينجليه برشلونة

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