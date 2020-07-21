ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام مانشستر سيتي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:30 ص
مانشستر سيتي وريال مدريد
مانشستر سيتي وريال مدريد
محمد الدمتناوي
يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره مانشستر سيتي، يوم السابع من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي، على أرضية ملعب الاتحاد.

وكانت مباراة الذهاب، قد انتهت بفوز مانشستر سيتي على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويغيب عن ريال مدريد أمام مانشستر سيتي، قائد الفريق سيرجيو راموس بعد تعرضه للطرد في لقاء الإياب.
وكان ريال مدريد قد حسم بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه.

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