عاجل.. اصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق "قفط - القصير" في قنا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:23 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
أصيب 10 أشخاص، منذ قليل، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قفط - القصير بقنا.

تلقى الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق الاسعاف بقنا، اخطارا يفيد إصابة جبريل عبد المنعم موسى، 27 عاما، ومحمود وهابي محمد، 45 عاما، ومحمود جمال الدين احمد، 20 عاما، وزياد مسعود احمد، 11 عاما، وفايزة وهابي محمد، 55 عاما، ودنيا عبد المنعم مرسي، 33 عاما، وميرفت سلامة محمد، 34 عاما، وعبد المعز وهابي محمد، 64 عاما، ومحمد عبد الوهاب محمد، 50 عاما، وسناء وهابي محمد، 40 عاما، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قفط - القصير بقنا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

آخر تطورات كورنا في مصر:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 544 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28924 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 627 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 50 حالة جديدة.


وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 88402 حالة من ضمنهم 28924 حالة تم شفاؤها، و4352 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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