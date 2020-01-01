تريزيجيه والمحمدي على رأس تشكيل أستون فيلا المتوقع أمام آرسنال

يستضيف ملعب فيلا بارك مباراة قوية تجمع بين أستون فيلا صاحب الأرض ونظيره أرسنال ضمن مباريات الجولة 37 وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الانجليزي البريميرليج.





وكان أرسنال قد صعد لنهائي كأس الأتحاد الانجليزي بعد الفوز على مانشستر سيتي بهدفين دون رد سجلهم النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج وكان قد حقق فوز الجولة الماضية ببطولة الدوري الانجليزي البريميرليج على حساب ليفربول بطل البريميرليج بهدفين لهدف .





التشكيل المتوقع لفريق أرسنال :-

حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: هولدينج ، لويز ، تيرني

خط الوسط: سواريس ، توريرا ، شاكا ، ساكا

خط الهجوم: نيكولاس بيبي ، لاكازيت ، بيير إيمريك أوباميانج .





التشكيل المتوقع لفريق أستون فيلا والذي يلعب له النجمين المصريين محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي.

حراسة المرمى: ريينا

خط الدفاع: المحمدي ، منجز ، كونسا ، تارجت

خط الوسط: مكجبن ، دوجلاس ، هوريهان

خط الهجوم: تريزيجيه ، ساماتا ، جريليش





ويحتل الجانرز المركز العاشر برصيد 53 نقطة بينما أستون فيلا فى المركز الثامن عشر برصيد 31 نقطة.



