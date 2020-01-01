تريزيجيه والمحمدي على رأس تشكيل أستون فيلا المتوقع أمام آرسنال

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 03:42 ص
تريزيجيه والمحمدي
تريزيجيه والمحمدي
محمد جمال
يستضيف ملعب فيلا بارك مباراة قوية تجمع بين أستون فيلا صاحب الأرض ونظيره أرسنال ضمن مباريات الجولة 37 وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الانجليزي البريميرليج.

وكان أرسنال قد صعد لنهائي كأس الأتحاد الانجليزي بعد الفوز على مانشستر سيتي بهدفين دون رد سجلهم النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج وكان قد حقق فوز الجولة الماضية ببطولة الدوري الانجليزي البريميرليج على حساب ليفربول بطل البريميرليج بهدفين لهدف .

التشكيل المتوقع لفريق أرسنال :-
حراسة المرمى: مارتينيز
خط الدفاع: هولدينج ، لويز ، تيرني
خط الوسط: سواريس ، توريرا ، شاكا ، ساكا
خط الهجوم: نيكولاس بيبي ، لاكازيت ، بيير إيمريك أوباميانج .

التشكيل المتوقع لفريق أستون فيلا والذي يلعب له النجمين المصريين محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي.
حراسة المرمى: ريينا
خط الدفاع: المحمدي ، منجز ، كونسا ، تارجت
خط الوسط: مكجبن ، دوجلاس ، هوريهان
خط الهجوم: تريزيجيه ، ساماتا ، جريليش

ويحتل الجانرز المركز العاشر برصيد 53 نقطة بينما أستون فيلا فى المركز الثامن عشر برصيد 31 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تشكيل استون فيلا تريزيجيه والمحمدي تريزيجيه استون فيلا

أخبار تهمك

الزمالك يُهدد بخطف صفقة الأهلي الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| رقم جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 627 إصابة و50 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

بعد موافقة البرلمان المصري إرسال قوات للخارج.. الجيش الليبي يعلق (فيديو)

منذ أقل من ساعة

تصريح غير متوقع.. بركات يصدم جماهير الأهلي بشأن لقب نادي القرن

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل| بـ"الإنجليزية".. بيان للبرلمان بشأن إرسال قوات إلى ليبيا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

ميسي يشكو الأهلي إلى "الفيفا".. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات جديدة بشأن انضمام موليكا إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يؤجل ضم صفقة الموسم.. ويقترب من خطف نجم منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة قوية.. نجم الزمالك يوافق على الرحيل إلى الإمارات

منذ ساعة و 11 دقيقة

تحذير عاجل من وزير التربية والتعليم لأولياء الأمور

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مجلس النواب يفوض السيسي بإرسال قوات عسكرية خارج البلاد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة إلى الإمارات بشأن "مسبار الأمل"

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يقترب من حسم صفقة القاطرة البشرية لصالح الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضي يتدخل بنفسه.. صفقة كبرى في الطريق إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

تشكيل أستون فيلا أمام توتنهام.. تريزيجيه والمحمدي أساسيان (شاهدوا المباراة الآن عبر beIN SPORTS)

تريزيجيه يقود التشكيل المتوقع لأستون فيلا أمام تشيلسي

بيرنلي ضد أستون فيلا.. التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

تريزيجيه والمحمدي على دكة أستون فيلا ضد توتنهام

تريزيجيه والمحمدي على دكة أستون فيلا ضد ساوثهامبتون

تريزيجيه والمحمدي على مقاعد البدلاء في مواجهة أستون فيلا وشيفيلد يوناتيد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:41 ص

عاجل| بـ"الإنجليزية".. بيان للبرلمان بشأن إرسال قوات إلى ليبيا

عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة إلى الإمارات بشأن "مسبار الأمل"

11:35 م

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

07:17 م

تصريح غير متوقع.. بركات يصدم جماهير الأهلي بشأن لقب نادي القرن

01:55 ص

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

03:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً